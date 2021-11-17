SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Samatta Madagaskar ordusu tarafından rehin alındı! Dünya o görüntüleri konuşuyor...

SON DAKİKA: ASKERLER OTELİ BASTI SAMATTA'YI REHİN ALDI! DÜNYA O GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR...
Son dakika bilgisine göre rehin alınan futbolcular arasında geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Samatta da yer alıyordu. Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde alınan aşırı güvenlik önlemlerinin detayları ortaya çıktı.
Eski Fenerbahçeli Samatta'ya şok! Askerler, Tanzanyalı yıldızı rehin aldı! | Video
İki takım arasında 14 Kasım'da oynanan maç öncesi Tanzanya kafilesinin kaldığı otel, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı iddiasıyla ordu mensupları tarafından basıldı.
Tanzanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, otele silahla giren askerlerin, odaların kapısının önünde beklediği ve oyuncuların çıkmasına izin vermediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Belçika kulübü Royal Antwerp'e sezon başında kiraladığı Mbwana Ally Samatta'nın da otelde mahsur kalan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
Maçın ardından bir süre daha sıkı güvenlik önlemleri altında bekletilen Tanzanyalı oyuncuların, ülkeden çıkışlarına gecikmeli olarak izin verildiği kaydedildi.
SAMATTA FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI
Mbawana Samatta, 2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Tanzanyalı oyuncu istenilen performansı veremedi.
2021 yılında Aston Villa'dan 6 milyon euro'ya ödenerek bonservisi alınan Samatta, kötü performansının ardından Belçika'nın Antwerp takımına kiralandı.
Samatta, Fenerbahçe ile Süper Lig'de çıktığı 27 maçta sadece 5 gol atabildi ve hiç asist katkısı yapamadı. Samatta, Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında 2. dakikada takımı Antwerp'i 1-0 öne geçiren golü atmıştı.
Samatta, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp formasıyla 4 maçta 2 gol attı. 2021-22 sezonunda ise ligde 9 maçta gol atamadı.