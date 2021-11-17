SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Samatta Madagaskar ordusu tarafından rehin alındı! Dünya o görüntüleri konuşuyor...

Samatta, Fenerbahçe ile Süper Lig'de çıktığı 27 maçta sadece 5 gol atabildi ve hiç asist katkısı yapamadı. Samatta, Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında 2. dakikada takımı Antwerp'i 1-0 öne geçiren golü atmıştı.