Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Samatta Madagaskar ordusu tarafından rehin alındı! Dünya o görüntüleri konuşuyor...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:47 Son Güncelleme: 17.11.2021 13:15

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Samatta Madagaskar ordusu tarafından rehin alındı! Dünya o görüntüleri konuşuyor...

AA
SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Samatta Madagaskar ordusu tarafından rehin alındı! Dünya o görüntüleri konuşuyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den Belçika ekiplerinden Antwerp'e kiralanan Samatta'nın başına çok ilginç bir olay geldi. Tanzanya milli takımının en önemli oyuncularından biri olan Samatta'nın kaldığı otel Madagaskar ordusu tarafından basıldı! Samatta ve takım arkadaşları büyük panik yaşarken bu olay dünya gündemine oturdu. Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Madagaskar ile Tanzanya arasında Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan maçtan sonra çok ilginç anlar yaşandı. Son dakika bilgisine göre Madagaskar ordusuna bağlı askerler, Tanzanya milli takımının kaldığı otele baskın yaptı. Tanzanya milli takımı futbolcuları baskını saniye saniye görüntüledi. Fenerbahçe'den Antwerp'e kiralanan Samatta da baskına uğrayan oyuncular arasında yer alıyordu.

SON DAKİKA: ASKERLER OTELİ BASTI SAMATTA'YI REHİN ALDI! DÜNYA O GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR...

Son dakika bilgisine göre rehin alınan futbolcular arasında geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Samatta da yer alıyordu. Tanzanya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde alınan aşırı güvenlik önlemlerinin detayları ortaya çıktı.

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İki takım arasında 14 Kasım'da oynanan maç öncesi Tanzanya kafilesinin kaldığı otel, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı iddiasıyla ordu mensupları tarafından basıldı.

Tanzanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, otele silahla giren askerlerin, odaların kapısının önünde beklediği ve oyuncuların çıkmasına izin vermediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Belçika kulübü Royal Antwerp'e sezon başında kiraladığı Mbwana Ally Samatta'nın da otelde mahsur kalan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

Maçın ardından bir süre daha sıkı güvenlik önlemleri altında bekletilen Tanzanyalı oyuncuların, ülkeden çıkışlarına gecikmeli olarak izin verildiği kaydedildi.

SAMATTA FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

Mbawana Samatta, 2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Tanzanyalı oyuncu istenilen performansı veremedi.

2021 yılında Aston Villa'dan 6 milyon euro'ya ödenerek bonservisi alınan Samatta, kötü performansının ardından Belçika'nın Antwerp takımına kiralandı.

Samatta, Fenerbahçe ile Süper Lig'de çıktığı 27 maçta sadece 5 gol atabildi ve hiç asist katkısı yapamadı. Samatta, Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında 2. dakikada takımı Antwerp'i 1-0 öne geçiren golü atmıştı.

Samatta, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp formasıyla 4 maçta 2 gol attı. 2021-22 sezonunda ise ligde 9 maçta gol atamadı.

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