Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil’den Galatasaray derbisi öncesi iddialı sözler: ’Derbiyi biz kazanacağız!’

"SAHADA VE İDMANDA HERKESİN HIRSI BELLİ OLUYOR"



Derbi havası içinse Mesut Özil, "Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE HER ZAMAN GÜVENSİN"



Fenerbahçe taraftarları için özel bir parantez açan yıldız isim, "Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz. " dedi.