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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Sonuna Katar gideceğiz

SUAT UMURHAN
Sonuna Katar gideceğiz

Ay-Yıldızlı ekibimiz karşılaşmanın henüz başında Beqiraj’ın ayağından kalesinde gördüğü golle geriye düştü. Kerem, Abdülkadir Ömür’ün nefis asistinde topu ağlarla buluşturarak oyuna denge getirdi

Orkun maçın skorunu ilan ederken Milliler, Katar'da düzenlenecek turnuvaya bir adım daha yaklaştı
Huyumuzdur, rahat rahat kritik bir maçı çıkaramayız… Hesaplamalar, formüller kafamızda uçuşurken 3. dakikada topu ağlarımızda görünce sersemledik. Berat markajdaki Burak'a topu attı, kaptırılan top ağlarımıza gitti. Ama panik havası yoktu takımda -Kuntz etkisi-0-0 gibi devam ettik maça. Rakip alana yerleştik, oyunu istediğimiz bölgeye yığdık, yeni planlamamızda olan hızlı yön değişimini sergilemeye çalıştık. Hareketli hücum hattı ekibi kısa pas verkaçları ile rakip ceza sahasına girerken Şenol Güneş'in planlarında yer almayan Kuntz ile formaya kavuşan Kerem çıktı sahneye. Abdülkadir'in görüş alanına girdiği anda topu da ayağında buldu. Ağları bulması zor olmadı. İlk yarı S.O.S veren Berat, yerini Orkun'a bırakırken maçın da hamlesi oldu belki de… 60'ta Orkun'un ceza sahası önünden fileleri sarsması ile 'iş bitti' dedik. Artık play-off zamanı… Hollanda maçındaki 6-1'lik hezimet sonrasında buraya gelen takım, Dünya Kupası'na da gidecektir.
Kırılma anları

HELAL SANA ÇAĞLAR
64. dakikada Ilija Vukotic'in ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta top Uğurcan Çakır'ın yanından geçerek kaleye doğru giderken Çağlar Söyüncü kayarak çizgi üzerinde müdahale etti ve gole izin vermedi.

ORKUN'DAN NEFİS SİFTAH
Milli Takım'da 13. maçına çıkan Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında hafif sağ çaprazda topla buluştu ve mükemmel bir vuruş yaptı. Tomasevic'in kafasına da çarpan meşin yuvarlak uzak direkte ağlarla buluştu. Orkun, Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI
A Milli Futbol Takımı formasını Dünya Kupası Elemeleri'nde giymeye başlayan Kerem Aktürkoğlu, 8. maçında 3. golünü kaydetti. Ayrıca Ay-Yıldızlı takımdaki ilk deplasman golünü Karadağ'a karşı bulan Galatasaraylı futbolcu, aynı zamanda ilk kez üst üste iki maçta rakip ağları sarstı. Kerem maçın ardından yaptığı açıklamada ise "Kötü günleri geride bıraktık. 2'de 2 yapacağımıza dair söz vermiştik. Seri başı değiliz ama inşallah Dünya Kupası'na play-off'lardan gideceğiz" ifadelerini kullandı.

HAKAN ABİ VUR DEDİ VURDUM
GOLÜ ile Katar yolunu aydınlatan Orkun Kökçü, şutunun arkasındaki olayı anlattı: "Hakan abi oyuna girmeden önce 'boştaysan kaleye vur' demişti. Allah'a şükür gol oldu. Play-off turunda zor bir rakip çıkacak ama buna hazır olmalıyız. Dünya Kupası bizim için çok önemli. En iyi şekilde mücadele edip, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

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