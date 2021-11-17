Güncel su kesintileri İSKİ tarafından gün içinde yenilenen liste aracılığıyla duyuruluyor. İSKİ'nin son dakika duyurusu olarak paylaştığı 17 Kasım su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler listesi haberimizde yer alıyor. İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı ile arıza ve bakım amaçlı su kesintilerinin saatleri yayınlanıyor. İşte "sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı ve güncel kesintiler.
SULAR NE ZAMAN GELECEK (17 KASIM ÇARŞAMBA)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 10:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 08:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şamlar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 09:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 10:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşabahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 11:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 09:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzelyalı Mah,Orhangazi Mah,Esenyalı Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 09:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstiklal Mah,Yenişehir Mah,Atakent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.11.2021 11:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.