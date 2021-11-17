Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler 17 Kasım! İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:56

Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler 17 Kasım! İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı

Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler 17 Kasım! İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ tarafından güncel olarak paylaşılan su kesintileri listesini araştırıyor. İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı aracılığıyla kesinti yaşanacak yerleri öğrenenler, kesintinin ne zaman son bulacağını da tespit ediyor. Sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan kesintiler, son dakika olarak İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı aracılığıyla duyuruluyor. İşte 17 Kasım İstanbul su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler listesi!

Güncel su kesintileri İSKİ tarafından gün içinde yenilenen liste aracılığıyla duyuruluyor. İSKİ'nin son dakika duyurusu olarak paylaştığı 17 Kasım su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler listesi haberimizde yer alıyor. İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı ile arıza ve bakım amaçlı su kesintilerinin saatleri yayınlanıyor. İşte "sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı ve güncel kesintiler.

SULAR NE ZAMAN GELECEK (17 KASIM ÇARŞAMBA)

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Paşabahçe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Orhangazi Mah,Esenyalı Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Yenişehir Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2021 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler 17 Kasım! İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı
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