Güncel su kesintileri İSKİ tarafından gün içinde yenilenen liste aracılığıyla duyuruluyor. İSKİ'nin son dakika duyurusu olarak paylaştığı 17 Kasım su kesintisi yaşanacak yerler ve ilçeler listesi haberimizde yer alıyor. İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı ile arıza ve bakım amaçlı su kesintilerinin saatleri yayınlanıyor. İşte "sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı ve güncel kesintiler.

SULAR NE ZAMAN GELECEK (17 KASIM ÇARŞAMBA)

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.11.2021 10:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.