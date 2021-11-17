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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:24 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:31

Trabzonspor transferde eski göz ağrısını yeniden gündemine aldı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor transferde eski göz ağrısını yeniden gündemine aldı

Trabzonspor'da transfer konusunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavili scoutlar, sezon başında Dinamo Batumi’nin tutarsız istekleri sonrası vazgeçilen genç sol beki bir kez daha izledi. Gürcistanlı oyuncu ile ilgili son karar Abdullah Avcı’nın olacak. Domagoj Bradaric, Luca Pellegrini ve Uğur Çiftçi de listede... İşte detaylar...

Sol beke takviye için arayışlarda olan Trabzonspor, eski göz ağrısı Irakli Azarovi'yi bir kez daha gündemine aldı.

Dinamo Batumi'nin sezon başında tutarsız davranışları nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 19 yaşındaki sol bek yeniden takip edildi ve teknik heyete rapor sunuldu.

Gürcistan'ın İsveç'i 2-0 yendiği maçta ilk 11'de yer alan Azarovi için teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre yönetim ya harekete geçecek ya da frene basacak.

UĞUR ÇİFTÇİ TEMASLARI SÜRÜYOR
Gürcü oyuncu için beklemede olan bordo-mavili yönetim, sol bek mevkiinde genç oyuncular (Lille) ve Luca Pellegrini (Juventus) için de nabız yokluyor.

Yunanistan ve Polonya'da da sol bek araştırmaları sürerken Sivasspor'dan Uğur Çiftçi için temaslar devam ediyor.

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?
Yaş: 19
Boy: 1.79
Ülke: Gürcistan
Mevki: Sol bek
Sözleşme bitiş: 31 Aralık 2022
Piyasa değeri: 650 bin Euro

BAKASETAS İÇİN RİSK YOK

Bu arada Yunanistan Milli Takımı sağlık ekibi ve Trabzonspor sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Bakasetas'ın, Gaziantep FK maçında riske edilmemesi kararı verildi.

Beşiktaş karşılaşmasının 27. dakikasında sakatlık yaşayan ve sağ dizinde ödem tespit edilen yıldız on numaranın tedavi sürecine milli takımda devam edildi. Bu sezon ligde 7 gol ve 3 asist katkısı sağlayan 28 yaşındaki oyuncunun dinlendirilmesi ve Karagümrük maçında şans verilmesi kararı alındı.

KOMBİNE SATIŞINDA 15 BİNE ULAŞILDI
Öte yandan statlarda tam kapasite izni çıkması ile birlikte Trabzonspor, 2 Kasım'da kombine satışlarını başlatmıştı. Şu ana kadar 15 bin kombine bilet satılırken yönetim ise sayıyı az buldu. Şampiyonluğa koşan takıma destek adına tribünlerin dolmasını bekleyen yönetim, milli ara dönüşü Gaziantep FK maçını dolu tribünler önünde oynamak istiyor.

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Trabzonspor transferde eski göz ağrısını yeniden gündemine aldı
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