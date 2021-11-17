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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:04 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:05

Üç Kuruş 3.bölüm tamamı izle! Üç Kuruş son bölüm izle!

Üç Kuruş 3.bölüm tamamı izle! Üç Kuruş son bölüm izle!

Show TV ekranlarında canlı yayınlanan Üç Kuruş son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizide bu hafta Kartal’a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler için Üç Kuruş son bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Üç Kuruş 3.bölüm tamamı hemen full izle Show TV’de!

Dün akşam Show TV'de Üç Kuruş izleyiciyle buluştu. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin bu haftaki bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek ve gelişmeler yaşandı. Yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler " Üç Kuruş son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Üç Kuruş 3.bölüm izle linki ile son bölüm özeti

ÜÇ KURUŞ'UN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FULL İZLE!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/uc-kurus-sezon-1-bolum-3-izle/100470

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Üç Kuruş 3.bölüm tamamı izle! Üç Kuruş son bölüm izle!
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