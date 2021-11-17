Yeniden Azarovi

Sezon başında Dinamo Batumi’nin tutarsız istekleri sonrası bu transferden vazgeçen Trabzonspor’da, scoutlar 19 yaşındaki Gürcistanlı oyuncuyu bir kez daha izledi. Son karar Abdullah Avcı’nın olacak
Sol beke takviye için arayışlarda olan Trabzonspor, eski göz ağrısı Irakli Azarovi'yi bir kez daha gündemine aldı. Dinamo Batumi'nin sezon başında tutarsız davranışları nedeniyle transferi gerçekleşmeyen 19 yaşındaki sol bek yeniden takip edildi ve teknik heyete rapor sunuldu. Gürcistan'ın İsveç'i 2-0 yendiğimaçta ilk 11'de yer alanAzarovi için teknik direktörAbdullah Avcı'nın vereceğikarara göre yönetim ya hareketegeçecek ya da frene basacak.
UĞUR ÇİFTÇİ TEMASLARI SÜRÜYOR
Gürcü oyuncu için beklemede olan bordo-mavili yönetim, sol bek mevkiinde genç oyuncular Domagoj Bradaric (Lille) ve Luca Pellegrini (Juventus) için de nabız yokluyor. Yunanistanve Polonya'da da sol bekaraştırmaları sürerken Sivasspor'dan Uğur Çiftçi için temaslar devam ediyor.
AZAROVI KİMDİR?
Yaş: 19 Boy: 1.79 Ülke: Gürcistan Mevki: Sol bek Sözleşme bitiş: 31 Aralık 2022 Piyasa değeri: 650 bin Euro