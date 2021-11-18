Memurların maaşına, emekliliğine ve emekli aylığına etki edecek olan 3600 ek gösterge vatandaşların gündeminden düşmüyor. Memurların beklediği 3600 ek gösterge yasası ile yüzde 25 oranında zammın önü açılacak. Emekli aylığına ve maaşa etkisi olumlu yönde seyredecek. Bu sebeple pek çok memur 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor gibi sorularla konuyu araştırıyor. Bakan Bilgin'in son açıklamaları ve konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde. 3600 ek gösterge yasası nedir? İşte detaylar.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.