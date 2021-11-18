Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge yasası nedir? İşte son durum ve son gelişme!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:18 Son Güncelleme: 18.11.2021 09:18

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge yasası nedir? İşte son durum ve son gelişme!

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge yasası nedir? İşte son durum ve son gelişme!

Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge yasası hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin'in açıklamaları ışığında 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi pek çok soru işareti giderildi. Konuyla ilgili detaylı bilgi arayışında olan vatandaşlar, 3600 ek gösterge yasası nedir ve kimleri kapsıyor diye araştırıyor. Yasa çıktığında öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisi gibi meslek grupları başta olmak üzere pek çok meslek grubu için maaş ve emekli aylığı artışı gözlemlenecek. İşte Bakan Bilgin’in müjdelediği tarih ve detaylar.

Memurların maaşına, emekliliğine ve emekli aylığına etki edecek olan 3600 ek gösterge vatandaşların gündeminden düşmüyor. Memurların beklediği 3600 ek gösterge yasası ile yüzde 25 oranında zammın önü açılacak. Emekli aylığına ve maaşa etkisi olumlu yönde seyredecek. Bu sebeple pek çok memur 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor gibi sorularla konuyu araştırıyor. Bakan Bilgin'in son açıklamaları ve konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde. 3600 ek gösterge yasası nedir? İşte detaylar.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.

SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ

Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.

3600 ek gösterge meselesinin Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ NE OLACAK?

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmenin maaşı, 3600'ün yasalaşmasıyla brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK'ya geleceği belirtildi.

3600 EK GÖSTERGE ALAN MESLEKLER

3600 ek gösterge yasası, kamu çalışanlarını (polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi, emekli) yakından ilgilendiriyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik oluşturuyor.

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3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge yasası nedir? İşte son durum ve son gelişme!
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