Abdullah Avcı’dan Trabzonspor taraftarına mesaj! ’Sezon sonu inşallah horonu beraber oynayacağız...’

ŞU AN SON DAKİKAYA KADAR PES ETMEYEN BİR TRABZONSPOR VAR

Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini de belirterek, "Taraftar bizim için güç bu gücü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar düştüklerinde kaldırsınlar. Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için izlenebilen keyif alan veren ve bir takım Trabzonspor. Ve hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız" dedi.