Abdullah Avcı’dan Trabzonspor taraftarına mesaj! ’Sezon sonu inşallah horonu beraber oynayacağız...’

Trabzonspor, ilk 12 hafta itibariyla mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray derbisinde berabere kalan bordo mavili ekip Fenerbahçe'yi Trabzon'da Beşiktaş'ı ise Dolmabahçe'de mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesinde önemli açıklamalrda bulundu.
ABDULLAH AVCI: HORONU BERABER OYNAYACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep maçı taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler bizimle beraber defans yapsınlar. Özellikle yerel oyuncularımız düştüklerinde onları kaldırsınlar. Horonu beraber oynayacağız" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Avcı, burada taraftarlara çağrı da bulundu. Avcı, bugüne kadar ki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor formasyona devam ediyor atıyor devam ediyor bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" dedi.
TARAFTARIMIZ BİZİMLE SAVUNMA VE HÜCUM YAPACAK
Avcı, Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolmasını da istediğin belirterek, "Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum yapacak. Tatlı baskıyı rakibe yapacak. Bunu başarıyor taraftar. Horonu beraber oynayacağız. Golü yedik devam ediyoruz yanında ki düşüyor kaldırıyor. Arkadaşı hata yapıyor diğeri kaldırıyor. Ben bunu istiyorum ve onlar da yapıyor. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz" diye konuştu.
BURANIN SORUMLULUĞU VE DUYGUSU ÇOK FAZLA
Avcı, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Anlarda neler yapabiliriz. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Ben anında daha iyisini nasıl yapabiliriz daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz ona odaklanıyorum. Bugün bu güncel oyunu geliştirmek ve kazanabilmeye odaklanıyorum. Taraftarlarımızdan bütün tribünleri doldurmalarını istiyorum. Bizle beraber oynayacaklar hücumda da coşkulu olabiliriz."
ŞU AN SON DAKİKAYA KADAR PES ETMEYEN BİR TRABZONSPOR VAR
Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini de belirterek, "Taraftar bizim için güç bu gücü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar düştüklerinde kaldırsınlar. Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için izlenebilen keyif alan veren ve bir takım Trabzonspor. Ve hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız" dedi.