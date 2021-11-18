Avrupa’nın en yaşlısı Süper Lig

İLK 20 ÜLKEDEKİ LİGLERİN YAŞ ORTALAMALARI

UEFA klasmanındaki ilk 20 ülke ve liglerdeki yaş ortalamaları şöyle:

AVRUPA LİGLERİ YAŞ ORTALAMASI SIRA ÜLKE ORT 1 Türkiye 27,78 2 Yunanistan 27,38 3 Kıbrıs Rum Kesimi 26,91 4 İspanya 26,71 5 İtalya 26,23 6 İskoçya 26,18 7 Çekya 25,98 8 İngiltere 25,91 9 Rusya 25,71 10 Almanya 25,5 11 Portekiz 25,22 12 Fransa 25,07 13 Belçika 24,93 14 Sırbistan 24,88 15 Ukrayna 24,82 16 İsviçre 24,81 17 Hırvatistan 24,43 18 Avusturya 24,38 19 Hollanda 24,35 20 Danimarka 24,18

SÜPER LİG'İN EN GENÇ TAKIMI YENİ MALATYASPOR

Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.

En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26,04.

"Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27,57'lik ortalamayla mücadele etti. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.

Süper Lig ekiplerinde bu sezon forma giyen oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

SÜPER LİG YAŞ ORTALAMASI SIRA TAKIM YAŞ 1 Yeni Malatyaspor 25,88 2 Galatasaray 26,04 3 Göztepe 26,35 4 Fenerbahçe 26,84 5 Trabzonspor 27 6 Konyaspor 27,41 7 Giresunspor 27,45 8 Beşiktaş 27,57 9 Hatayspor 27,62 10 Adana Demirspor 27,95 11 Fatih Karagümrük 28 12 Antalyaspor 28 13 Gaziantep FK 28,04 14 Kasımpaşa 28,23 15 Çaykur Rizespor 28,36 16 Kayserispor 28,44 17 Altay 28,61 18 Alanyaspor 28,71 19 Başakşehir 28,95 20 Sivasspor 30,18

SÜPER LİG'DE GENÇLER AZINLIKTA

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19,7'de kaldı.

Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyunculara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı. Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda 190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80,3'lük oynama oranına ulaştı.