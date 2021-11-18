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Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:45 Son Güncelleme: 18.11.2021 13:53

Balotelli'den çarpıcı sözler! "Türkiye'den İtalya'ya kadar yürüyebilirim! Çok fazla cahil..."

Balotelli’den çarpıcı sözler! Türkiye’den İtalya’ya kadar yürüyebilirim! Çok fazla cahil...

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı. Yeninde milli takıma dönebilmek için Türkiye'den İtalya'ya kadar yürüyebileceğini söyleyen yıldız isim, Avrupa şampiyonu olan İtalya'nın aldığı ilk mağlubiyette acımasızca eleştirilmesine sinirlendiğini ifade etti. 31 yaşındaki futbolcu, "İtalya'da çok fazla cahil insan var, buna kızıyorum." dedi.

Dünyanın en aykırı futbolcularından biri olan Balotelli, yine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Türkiye'de kendisini iyi hissettiğini belirten İtalyan yıldız, milli takıma dönmek istediğini belirtti. Mancini'nin gözüne girmek için her şeyi yapabileceğini dile getiren Balotelli, milli takımı eleştiren İtalyanlara da kızdığını söyledi. İşte detaylar...

Yeniden İtalya forması giymek istediğini söyleyen Balotelli, "İtalya Milli Takımı'na dönmek için kendimi hazır istiyorum. 2.5 yıl sonra çok iyi durumdayım.

Milli takıma yeniden seçilmem rüya gibi olur. Bunun için Türkiye'den İtalya'ya yürüyebilirim.

İtala A Milli Takım Teknik Direktörü Mancini ile aram iyi. Bana yeniden kadroya girebilmem için ne yapmam gerektiğini anlattı, ben de yapacağım.

Kadroya alınırsam her bölgede oynarım, sağ bek bile oynarım." dedi.

İtalya Milli Takımı'nın eleştirilmesine değinen 31 yaşındaki golcü, "İtalya'da çok fazla cahil insan var, buna kızıyorum. İtalya EURO 2020'de şampiyon oldu, üst üste rekorlar kırdı. Ancak şimdi bir maç kaybetti diye eleştiriliyor, çamur atılıyor.

Mancini benim potansiyelimi bildiği için henüz beni milli takıma davet etmedi. Milli takım seviyesinde değilim zaten şu an ancak mart ayına kadar zamanım var, çalışacağım." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor'daki hedeflerinden bahseden Balotelli, şunları söyledi: "Türkiye'ye transfer olmadan önce İtalya'dan teklifler aldım ama kabul etmedim. Adana Demirspor kötü takım değil, şimdilik iyi gidiyoruz. Nereye kadar gideriz bilmiyorum, bakacağız"

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Balotelli'den çarpıcı sözler! "Türkiye'den İtalya'ya kadar yürüyebilirim! Çok fazla cahil..."
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