Balotelli'den çarpıcı sözler! "Türkiye'den İtalya'ya kadar yürüyebilirim! Çok fazla cahil..."

Dünyanın en aykırı futbolcularından biri olan Balotelli, yine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Türkiye'de kendisini iyi hissettiğini belirten İtalyan yıldız, milli takıma dönmek istediğini belirtti. Mancini'nin gözüne girmek için her şeyi yapabileceğini dile getiren Balotelli, milli takımı eleştiren İtalyanlara da kızdığını söyledi. İşte detaylar...