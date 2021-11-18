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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Batshuayi 39.5°c ateşle yanıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Batshuayi 39.5°c ateşle yanıyor

İngiltere’deki tedavisini tamamlayıp İstanbul’a dönen yıldız futbolcu dün hastanelik oldu. Kovid testi negatif çıksa da ateşi 39.5 dereceye yükselen Batshuayi, Alanya’da yok..

Hatayspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, tedavisinin kalan bölümü için İngiltere'ye gitmişti. Önceki gece (salıyı çarşambaya bağlayan) İngiltere'deki tedavisi tamamlanan Batshuayi, İstanbul'a döndü. Ancak dün sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki golcü futbolcunun yüksek ateş şikâyeti nedeniyle tetkikleri yapıldı. Şüphe üzerine Kovid- 19 testine de giren Batshuayi'nin sonucu negatif çıktı ancak ateşinin derecesi ise 39.5 olarak tespit edildi.

AJAX MAÇINA YETİŞECEK
Sakatlığını büyük ölçüde atlatsa da yüksek ateş şikâyeti sonrası halsiz düşen ve rahatsızlık yaşayan tecrübeli oyuncu için sağlık ekibi ile teknik heyet bir görüşme yaptı. Oyuncunun sağlık durumunun Alanyaspor deplasmanında oynamasına müsait olmadığı belirtildi. Tedavisine başlanan Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım'daki Ajax karşılaşmasında ise forma giymesi bekleniyor.

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Batshuayi 39.5°c ateşle yanıyor
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