Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Konyaspor’un zaaflarından faydalanmaya çalışacağız

"HER GÜN GELİŞEN BİR KADRO VE TAKIMIMIZ VAR"

Kulüp Başkanı Tahir Kıran ile İstanbul'da bir görüşme yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Hem bugünümüzle ilgili hem gelecekle ilgili neler yapabiliriz, neleri daha iyi duruma getirebiliriz, bunları konuştuk. Tabii ki şu anki görüntüye göre devre arasında bir şeyler yapmamız gerekir mi, gerekmez mi? Bunları da konuştuk. Bir yandan tabii o çalışmaları sürdürürken bir yandan da bir karara vardık. Evet, elimizde her gün gelişen bir kadro ve takımımız var. İyi mücadele ediyoruz. Devre arasına kadar 7 maçımız daha var. Tamamen bu maçlara odaklanarak bir taraftan eksiklerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Bu maçlardan da toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Buna odaklanmış durumdayız. Şu anda tamamen düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı olan Konyaspor maçı, tamamen buna konsantre olmuş durumdayız."