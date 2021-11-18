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Giriş Tarihi: 18.11.2021 23:48 Son Güncelleme: 18.11.2021 23:48

Cuma Hutbesi 19 Kasım 2021: Cuma Hutbesi diyanet 19 Kasım konusu nedir?

Cuma Hutbesi 19 Kasım 2021: Cuma Hutbesi diyanet 19 Kasım konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta kaleme alınan Cuma Hutbesi 19 Kasım 2021 tarihli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde okumaya sunuldu. Bugünkü namaz ibadeti öncesinde ve sonrasında diyanet hutbesini okumak isteyenler “Cuma Hutbesi diyanet 19 Kasım konusu nedir?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte tüm detaylar.

Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel ve dini konularla yazılarak resmi site üzerinden yayınlanıyor. Bu haftaki diyanet hutbesini okumak ve yeni bilgiler edinmek isteyenler "Cuma Hutbesi diyanet 19 Kasım konusu nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA HUTBESİ DİYANET 19 KASIM KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma Hutbesi 19 Kasım detayları şöyle;



ŞİDDET İNSAN ONURUYLA ASLA BAĞDAŞMAZ

Muhterem Müslümanlar!

Hicretin onuncu yılıydı. Resûl-i Ekrem (s.a.s) ve güzide ashabı hac ibadeti için şehirlerin anası Mekke'de buluşmuşlardı. Haccın rükünlerinden Arafat Vakfesi'ne durmuşlardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu mukaddes mekânda on binlerce mümine hitaben yaptığı ve tüm insanlığa önemli mesajlar verdiği Veda Hutbesi'ne şu sözlerle başladı: "Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir." Sevgili Peygamberimiz, bu uyarısından sonra sözlerine şöyle devam etti: "Dikkat edin, size mümini tanıtıyorum: O, insanların canı ve malı hususunda güvendiği kişidir. Müslüman ise elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir."



Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'a göre, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, haysiyeti, iffeti ve şerefi dokunulmazdır. Onun içindir ki hiçbir kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez. Şerefini ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. Canlı cansız hiçbir yaratılmışa zarar verecek bir tavır ve tutum içinde olamaz.



Kıymetli Müslümanlar!

Maalesef her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz kadınlara yönelik şiddet vicdanlarımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağlıyor. Oysaki inancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur. Şiddet, acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür. Şiddet, can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla bağdaşmaz. Hiçbir gerekçe, şiddet için mazeret olamaz.

Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur. Kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez. Rabbimizin gazabı, meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, şiddete yeltenen, Allah'ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada rezil rüsva olmuşlardır. Ahirette ise varacakları yer ancak cehennemdir.



Değerli Müminler!

Dinimize göre asıl olan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır. Allah'ın masum kıldığı cana kıymamak, zarar vermemektir. Nitekim Yüce Kitabımız Kur'an'da şöyle buyrulmaktadır: "…Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur."



Şiddet ve merhametsizlik görüntülerinin sık sık ekranlara taşındığı günümüzde bize düşen, her durumda merhameti kuşanmak, insaflı ve vicdanlı davranmaktır. Sevgi ve ülfeti, muhabbet ve şefkati hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmektir. Eşimizi, çocuklarımızı, ailemizi, komşularımızı ve tüm çevremizi elimizden ve dilimizden emin kılmaktır. Şiddeti doğuran, yaygınlaştıran, normal gösteren, şiddete yönlendiren her türlü söylem ve davranışın karşısında durmaktır. Şiddetin ortadan kalkması, insan onurunun korunması için var gücümüzle gayret etmektir. Şiddete yeltenmek bir yana, gönül kırmanın dahi Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük bir vebal olduğunu asla unutmamaktır. Karıncayı dahi incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırda tutmaktır.

Bu vesileyle şiddete maruz kalarak hayattan koparılan tüm kardeşlerime Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yüce Rabbimiz, merhameti önce yüreklerimize sonra da tüm yeryüzüne hâkim kılmayı bizlere lütfeylesin.

  • Buhârî, İlim, 9.
  • İbn Hanbel, VI, 22.
  • Mâide, 5/32.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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Cuma Hutbesi 19 Kasım 2021: Cuma Hutbesi diyanet 19 Kasım konusu nedir?
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