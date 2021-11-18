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Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:19 Son Güncelleme: 18.11.2021 07:26

Cyle Larin'den Beşiktaş'a büyük şok! Batshuayi'den kötü haber

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cyle Larin’den Beşiktaş’a büyük şok! Batshuayi’den kötü haber

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Siyah-Beyazlılar yeni sözleşme teklif ettiği Cyle Larin cephesinden şok bir cevap aldı. Dün İstanbul'a dönen Michy Batshuayi ise hastanelik oldu. Beşiktaş'ta N'Sakala'nın da kadro dışı bırakılması bekleniyor

Hatayspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, tedavisinin kalan bölümü için İngiltere'ye gitmişti.

Önceki gece (salıyı çarşambaya bağlayan) İngiltere'deki tedavisi tamamlanan Batshuayi, İstanbul'a döndü. Ancak dün sabah beklenmedik bir gelişme yaşandı.

28 yaşındaki golcü futbolcunun yüksek ateş şikâyeti nedeniyle tetkikleri yapıldı. Şüphe üzerine Kovid- 19 testine de giren Batshuayi'nin sonucu negatif çıktı ancak ateşinin derecesi ise 39.5 olarak tespit edildi.

AJAX MAÇINA YETİŞECEK
Sakatlığını büyük ölçüde atlatsa da yüksek ateş şikâyeti sonrası halsiz düşen ve rahatsızlık yaşayan tecrübeli oyuncu için sağlık ekibi ile teknik heyet bir görüşme yaptı.

Oyuncunun sağlık durumunun Alanyaspor deplasmanında oynamasına müsait olmadığı belirtildi. Tedavisine başlanan Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım'daki Ajax karşılaşmasında ise forma giymesi bekleniyor.

CYLE LARIN YİNE 'HAYIR' DEDİ

Bu arada Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile yaptığı görüşmelerden bir türlü istediği sonucu elde edemiyor.

Yıllık 1.6 milyon Euro alan Kanadalı forvete 100 bin Euro zamlı sözleşme teklifi resmi olarak iletildi. Ancak Larin cephesinin cevabı değişmedi.

Başlangıçta 2.5 milyon Euro isteyen ve sonrasında 2 milyon 250 bin Euro'ya düşen 26 yaşındaki forvetin menajeri, öneriyi yine geri çevirdi. Pazarlıklar tıkanma noktasına geldi.

N'SAKALA'NIN GÜNLERİ SAYILI

Öte yandan Beşiktaş'ta milli takımdan dönen N'Sakala ile yönetim arasında bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.

Bu görüşmede N'Sakala'nın Trabzonspor maçı sonrası rakip oyuncuların sosyal medyada yaptığı paylaşımları beğenmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Teknik ekip de Demokratik Kongolu oyuncuyu takımdan ayrı tutuyor. N'Sakala dün de takımdan ayrı olarak bireysel şekilde salonda çalıştı.

Alanyaspor maçının ardından 31 yaşındaki sol beke kadro dışı tebliğinin yapılması bekleniyor.

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Cyle Larin'den Beşiktaş'a büyük şok! Batshuayi'den kötü haber
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