DÖVİZ ALIM SATIMIYLA İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı.

Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 18,4, 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyor.

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