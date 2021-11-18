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Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:33

Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Merkezin kararından sonra Euro ve Dolar bugün ne kadar, kaç tl oldu?

Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Merkezin kararından sonra Euro ve Dolar bugün ne kadar, kaç tl oldu?

Euro ve Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 10.83 civarında bulunan dolar/TL, hareketli grafiğini sürdürüyor. Bu noktada anlık ve canlı dolar kuru hareketliliğini takip etmek isteyenler, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç tl oldu sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandıktan sonra 10.90’ları test eden dolar ivmeyi aşağı doğru çekti. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL olacak? İşte 18 Kasım döviz kurları dolar Euro canlı alış satış fiyatı

Euro ve Dolar bugün ne kadar sorusu yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte, 10.90'ları test eden dolar kuru, bu noktada düşüş eğilimi gösteriyor. Canlı ve güncel rakamları anlık olarak takip etmek isteyenler, bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. İşte 18 Kasım döviz hareketliliği ile dolar kuru canlı ve anlık son durum

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR? (18 KASIM)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın dördüncü işlem gününde 10,76 civarında işlem görüyor.

18 KASIM 2021 DOLAR FİYATI

ALIŞ: 10,8232

SATIŞ: 10,8465

18 KASIM 2021 EURO FİYATI

ALIŞ: 12,2901

SATIŞ: 12,3204

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı.

Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 18,4, 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Merkezin kararından sonra Euro ve Dolar bugün ne kadar, kaç tl oldu?
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