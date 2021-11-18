Euro ve Dolar bugün ne kadar sorusu yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte, 10.90'ları test eden dolar kuru, bu noktada düşüş eğilimi gösteriyor. Canlı ve güncel rakamları anlık olarak takip etmek isteyenler, bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. İşte 18 Kasım döviz hareketliliği ile dolar kuru canlı ve anlık son durum
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın dördüncü işlem gününde 10,76 civarında işlem görüyor.
ALIŞ: 10,8232
SATIŞ: 10,8465
ALIŞ: 12,2901
SATIŞ: 12,3204
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı.
Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 18,4, 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR FİYATI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ