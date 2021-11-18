Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

Dünün reyting sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz gün birbirinden iddialı yapımlar izleyenleri karşısına çıkarken öte yandan dünün sıralamasında zirvenin sahibi merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 17 Kasım reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Kanunsuz Topraklar
23:45 Misafir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
23:30 Dünya Hali
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
23:15 Riddick Günlükleri