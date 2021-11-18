Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması
Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:48 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:48

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabet etti. Ada Masalı, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi birbirinden iddialı yapımlar yepyeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkarken öte yandan medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar 17 Kasım 2021 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması araştırmasına çıktı. Peki, 16 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AB ve TOTAL sıralaması...

Dünün reyting sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz gün birbirinden iddialı yapımlar izleyenleri karşısına çıkarken öte yandan dünün sıralamasında zirvenin sahibi merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 17 Kasım reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...

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Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Kanunsuz Topraklar

23:45 Misafir

TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:30 Dünya Hali

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

23:15 Riddick Günlükleri

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Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması
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