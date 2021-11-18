Florya’da akıl oyunları

Galatasaray Teknik Direktörü, sahasında oynanacak kritik derbi için hücum hattında Morutan, Feghouli, Mostafa ve Halil’in olduğu farklı kadro alternatifleri üzerinde çalışıyor
Fenerbahçe maçının biletleri tamamen tükendi ve Galatasaray camiası derbinin havasına girdi. Milli takımlara gönderdiği oyuncularıdönmeye başlayan sarı-kırmızılılarda sağ üstarka adalesinde ağrı hisseden Morutan, dünküantrenmanın tamamında takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, F.Bahçe karşısında ilk 11'de tercih etmek zorunda olduğu 3 yerli ismi belirledi: Berkan Kutlu, KeremAktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu. Derbide Hücum futbolu oynayacak Galatasaray'da tek ön libero Berkan kullanılacak.
HALİL DERVİŞOĞLU'NA MİLLİ TAKIM ROLÜ!
Milli Takım'da hücum hattında Burak Yılmaz'ı tamamlayan Halil'e derbide aynı rolün verilmesi bekleniyor. A planı olarak ileri uçta Mostafa Mohamedve forvet arkası pozisyonda Halil düşünülüyor. Fatih Terim, iyileşse de Morutan ile Feghouli ile ilgili kararını henüz vermedi. İki oyuncudan biri hem yerli kuralı hem de taktik gereği yedek soyunabilir. Feghouli ve Morutan birlikte oynarsa Mohamed'e kulübe yolu gözükecek. Ancak bu kez de orta sahanın direnci azalmış olacak. Fizik gücü ve rakibe yapacağı presleMısırlı yıldız forvette favori olarak görünüyor.