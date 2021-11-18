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Giriş Tarihi: 18.11.2021

G.Saray’ı yeneceğiz

G.Saray’ı yeneceğiz
F.Bahçe'nın yıldız futbolcusu Mesut Özil, FB TV'ye verdiği röportajda oldukça iddialı konuştu. İşte yıldız futbolcudan satır başları:
DERBİLERİ izleyerek büyüdüm. G.Saray derbisi en üst zirve. Pazar günü ilk 11'de olmayı çok istiyorum.
ÇUBUKLU formayı giymek gurur verici. Her zaman hayalimdi, Allah nasip etti.
ÇOK çalıştık, çok motiveyiz. Herkesin morali yüksek. İnşallah hazır olup G.Saray'ı yeneceğiz.
HERKES derbinin farkında… Sadece bizim için değil, camiamız için de çok önemli bir maç.
TARAFTARLAR her zaman bize güvensin. Onların desteği ve dualarıyla inşallah sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız.
ZOR bir dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak oradan çıkmasını biliriz.

ALTAY PEDAL ÇEVİRECEK
FENERBAHÇE'NIN milli file bekçisi Altay Bayındır, önceki gün Samandıra'da verdiği fotoğrafla taraftarları sevindirdi. Ancak 23 yaşındaki kalecinin yaklaşık 3 hafta boyunca sadece bisiklet pedalı çevireceği öğrenildi. Omzunu hareket ettirmeden güç toplamayı amaçlayan Altay, bu süreci çok dikkatli geçirecek. Genç kalecinin dönüş tarihi kesin olarak açıklanamıyor.

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G.Saray’ı yeneceğiz
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