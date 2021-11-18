Hasan Dağı nerede, hangi ilde? Hasan Dağı aktif mi, volkanik mi, yüksekliği ne kadar?

Yer aldığı bölgede şiddetli depremlerin meydana gelmesi sonrasında Hasan Dağı ile ilgili bilgiler kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "Hasan Dağı nerede, hangi ilde, aktif mi, volkanik mi, yüksekliği ne kadar?" şeklindeki sorularla araştırılmaya başlandı.

HASAN DAĞI NEREDE, HANGİ İLDE, AKTİF Mİ, VOLKANİK Mİ, YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

Hasan Dağı ile ilgili merak edilen tüm detaylar şu şekilde;