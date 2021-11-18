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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Hayallerimizi içimizde yaşıyoruz!

YUNUS EMRE SEL
Hayallerimizi içimizde yaşıyoruz!

Gaziantep FK sınavında Trabzonspor kalesini koruyacak Erce Kardeşler, “Lige iyi başladık ve elbette hayallerimiz var ama ayaklarımız yerden kesilmemeli. Sadece maçlarımıza odaklanmalıyız” şeklinde konuştu

Gaziantep FK sınavında Trabzonspor kalesini koruyacak Erce Kardeşler, "Lige iyi başladık ve elbette hayallerimiz var ama ayaklarımız yerden kesilmemeli. Sadece maçlarımıza odaklanmalıyız" şeklinde konuştu

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ GÜZEL AMA SIRADANDI
Beşiktaş galibiyetine de değinen Erce, "Hem rakibimizle aramızdaki farkı korumak hem de ikili averaj açısından önemliydi. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabii ki bizi çok mutlu etti" dedi.

416 GÜN SONRA KALEDE
Süper Lig'de en son 2 Ekim 2020'de oynanan ve 1-1 biten Gaziantep FK maçında forma giyen Erce, 22 Kasım'daki mücadelede tam 416 gün sonra kaleye geçecek.

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Hayallerimizi içimizde yaşıyoruz!
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