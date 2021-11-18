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Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:27 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:36

Kartal'ın yeni hedefi David Martinez!

Kartal’ın yeni hedefi David Martinez!

River Plate’te kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli stoper David Martinez’in peşinde... Beşiktaş, Martinez için hem River Plate'i hem de Defensa y Justicia takımını aynı anda ikna etmek zorunda. Martinez'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Devre arasını dört gözle bekleyen Siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak stoper mevkiine yapılacak takviye için kolları sıvadı.

TyC Sports'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Arjantin'in önde gelen kulüphlerinden River Plate'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki solak stoper David Martinez için düğmeye bastı.

OCAK AYINDA GERİ DÖNÜYOR
River Plate'de kiralık oynayan 23 yaşındaki solak stoper Martinez'in sözleşmesi Ocak'ta sona erecek ancak bonservisini elinde bulunduran Defensa y Justicia kulübüyle sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor.

Bu arada River Plate, 2020'de genç oyuncunun haklarının yüzde 50'sini 900 bin dolara satın aldı ancak haklarının diğer kısmı Defensa y Justicia takımında. Ancak Defensa y Justicia, Martinez için River Plate'yle halen anlaşamadı.

Beşiktaş, Martinez için hem River Plate'yi hem de Defensa y Justicia takımını aynı anda ikna etmek zorunda. Martinez'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.

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Kartal'ın yeni hedefi David Martinez!
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