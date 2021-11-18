Acil nakit ihtiyacı olan ve konut alma hayali kuran binlerce vatandaş kredi faiz oranları araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere gelen son dakika açıklamasında geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredilerinde faizleri düşürmüştü. Bugün de yine vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları listesi ve hesaplama ekranı...
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
İhtiyaç kredisi: 1.61
İŞ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
TEB BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,61
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
AKBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,39
HSBC
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
ING BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,52