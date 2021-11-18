Acil nakit ihtiyacı olan ve konut alma hayali kuran binlerce vatandaş kredi faiz oranları araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere gelen son dakika açıklamasında geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredilerinde faizleri düşürmüştü. Bugün de yine vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları listesi ve hesaplama ekranı...