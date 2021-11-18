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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:51

Kredi faiz oranları düştü mü? 2021 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank (taşıt-konut-ihtiyaç) güncel kredi faiz oranları listesi ile düşük faizli krediler

Kredi faiz oranları düştü mü? 2021 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç güncel kredi faiz oranları listesi ile düşük faizli krediler

Geçtiğimiz ay bankaların kredi faiz oranları üzerinde yaptığı indirimle beraber konut alma hayali kuran vatandaşlar bu kredilere yoğun ilgi göstermişti. Gözler bugünkü Merkez Bankası kararına çevrilirken kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi diğer tüm bankaların müşterilerine sunduğu kampanyalar merak ediliyor. Vatandaşlar "Bankaların taşıt, ihtiyaç, konut kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 18 Kasım Bankaların kredi faiz oranları listesi ve hesaplama ekranı...

Acil nakit ihtiyacı olan ve konut alma hayali kuran binlerce vatandaş kredi faiz oranları araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere gelen son dakika açıklamasında geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredilerinde faizleri düşürmüştü. Bugün de yine vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, hesaplama nasıl yapılır, en düşük faizli kredi hangisi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları listesi ve hesaplama ekranı...

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi: 1.61

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,61

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

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Kredi faiz oranları düştü mü? 2021 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank (taşıt-konut-ihtiyaç) güncel kredi faiz oranları listesi ile düşük faizli krediler
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