Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte Süper Lig’de 13. Hafta maçları;

Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, bu milli arada Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası yolunda bu mücadeleler oldukça önem arz ederken, millilerimiz 2 maçtan da galibiyet ile ayrılmayı başardı ve adını play-off'a yazdırdı. Bu noktada futbolseverler, ligler ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar oynanacak sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;