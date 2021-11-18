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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:36

Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte Süper Lig’de 13. Hafta maçları;

Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte Süper Lig’de 13. Hafta maçları;

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ara verilen ligler yeniden başlıyor. G grubunda mücadele eden A Milli takım Cebelitarık’ı 6-0, Karadağ’ı ise 2-1’lik skorla geçerek 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde play-off’a kalmayı başardı. Şimdi ise futbolseverler gözünü liglerin başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte Süper Lig 13. Hafta maçları;

Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, bu milli arada Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası yolunda bu mücadeleler oldukça önem arz ederken, millilerimiz 2 maçtan da galibiyet ile ayrılmayı başardı ve adını play-off'a yazdırdı. Bu noktada futbolseverler, ligler ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar oynanacak sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

SÜPER LİG'DE 13. HAFTA MAÇLARI

20 KASIM CUMARTESİ

13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor

16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor

16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

21 KASIM PAZAR

13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

16:00 Altay-Adana Demirspor

19:00 Galatasaray-Fenerbahçe

22 KASIM PAZARTESİ

20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20:00 Kayserispor-Göztepe

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Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte Süper Lig’de 13. Hafta maçları;
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