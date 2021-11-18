Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı? İşte Süper Lig’de 13. Hafta maçları;

Ligler ne zaman başlıyor, bu hafta mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, bu milli arada Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası yolunda bu mücadeleler oldukça önem arz ederken, millilerimiz 2 maçtan da galibiyet ile ayrılmayı başardı ve adını play-off'a yazdırdı. Bu noktada futbolseverler, ligler ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar oynanacak sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;
SÜPER LİG'DE 13. HAFTA MAÇLARI
20 KASIM CUMARTESİ
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 KASIM PAZAR
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 KASIM PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe