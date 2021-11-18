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Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:05 Son Güncelleme: 18.11.2021 09:05

Manisalı marangozu kim öldürdü? Müge Anlı’daki Manisalı marangoz olayı nedir? Abdurrahman Aysu cinayeti son gelişme!

Manisalı marangozu kim öldürdü? Müge Anlı’daki Manisalı marangoz olayı nedir? Abdurrahman Aysu cinayeti son gelişme!

ATV’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bir cinayetle gündeme geliyor. Manisa’da marangozluk yapan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu’nun başı ve gövdesi ayrı bölgelerde bulundu. Tüyler ürperten cinayete ilişkin detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelirken, programı izleyen ve son bölümü kaçıranlar Müge Anlı’daki Manisalı marangoz olayı nedir sorusuna yanıt arıyor. Manisalı marangozu kim öldürdü, katili bulundu mu soruları da bu kapsamda araştırılıyor. Abdurrahman Aysu kimdir, nasıl öldü, katili kim? İşte Abdurrahman Aysu cinayeti son gelişme!

Müge Anlı'da gündeme damga vuran Manisalı marangoz cinayeti, programın takipçileri tarafından mercek altına alınıyor. Başı ve vücudu kesik halde farklı bölgelerde bulunan Abdurrahman Aysu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Pek çok kişiye uygunsuz fotoğraflar attığı öğrenilen Aysu'nun ölümüne ilişkin incelemeler sürerken, Müge Anlı'daki Manisalı marangoz olayı nedir sorusu yanıt arıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi cinayetin detaylarını araştırıyor. Manisalı marangozu kim öldürdü? Abdurrahman Aysu cinayeti son gelişme!

MANİSALI MARANGOZ OLAYI NEDİR?

Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu, 20 Mart 2016 tarihinde ailesiyle tartışıp ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Günlerce eve gelmeyen ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Abdurrahman Aysu'nun, kaybolduktan 13 gün sonra, 2 Nisan 2016 tarihinde cenazesine ulaşıldı. Öldürülüp dere yatağına atıldığı ortaya çıkan evli ve iki çocuk babası Abdurrahman Aysu'nun bedeni ve başı ayrı yerlerde bulundu.

ABDURRAHMAN AYSU CİNAYETİ SON GELİŞME!

Akhisar'a bağlı Çağlak mevkiindeki bir zeytinliğe sınırda bulunan Cin Deresi kenarında çıplak bedeni kafasından ayrılmış halde bulunan 54 yaşındaki Aysu'nun kıyafetleri ve kişisel eşyaları farklı yerlerde bulundu. Müge Anlı'nın programında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetinde yeni ve şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün ekrana taşıdığı cinayetle ilgili şaşkına çeviren detayları paylaştı.

MANİSALI MARANGOZU KİM ÖLDÜRDÜ?

Anlı, geçirdiği bir kaza sonucu parmaklarını kaybeden Abdurrahman Aysu'nun psikolojisinin bozulduğunu, Marangoz olduğu için iş konusunda problemler yaşayan ve yanlış arkadaş çevrelerinin içine girdiğini aktardı. Bu değişim sürecinde kadınlara karşı büyük bir zaafı oluşan Abdurrahman Aysu'nun ölmeden önce uygunsuz fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştığı ve kadınlara attığı ortaya çıktı.

KADINLARA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hatta eşinin yeğenine bile uygunsuz fotoğrafını gönderdiği ve kendisine tepki gösterildiğinde ise "Bu fotoğraflarda ne var?" sözüyle karşılık verdiği ortaya çıktı. Bunların yanı sıra Müge Anlı, Aysu'nun oğlu Soner'in çevreye karşı mahcup olduğunu söyledi. Müge Anlı, "Bu cinayetten seni de sorumlu tutanlar var. Babasını öldürmüş olabileceğini düşünenler var. Çünkü Soner'in de artık ailesini korumak ve çevresinden utandığı öldürmüş olabilir diye düşünüyorlar. Yaşananlar normal değil... Hangi çevrede olursa olsun. Siz bu fotoğraflardan sonra bir şey söylemediniz mi babanıza?" dedi. Soner Aysu da 'Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum' cevabını verdi.

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Manisalı marangozu kim öldürdü? Müge Anlı’daki Manisalı marangoz olayı nedir? Abdurrahman Aysu cinayeti son gelişme!
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