Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 01:49 Son Güncelleme: 19.11.2021 01:49

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak yüksek puan alan takım kazanan takım olurken başarısız takım eleme adayı çıkaran taraf oldu. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler tüm detayları öğrenmek isteyerek “MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?” soruları aracılığıyla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen tüm bilgiler.

MasterChef 2021 yarışmasının TV8'de yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda tezgah başında mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde yapılan zorlu oyunun ardından en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlık zırhını kazandı ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Öte taraftan "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;



18 Kasım 2021 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğine Sakarya'da yapılan oyunda Sakarya lezzetlerini hazırlayan ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlardan birisi, konukların tadımı sonrasında verdikleri puana göre dokunulmazlık zırhına sahip oldu.



Kritik dokunulmazlık oyunu açık havada yapılan çekimlerde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin menüyü açıklamasıyla başladı. Kırmızı ve mavi takımlar verilen süre içerisinde hızlıca ürünleri hazırlamaya koyuldu.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Hazırlanan ürünlerin konuklara sunulması sonrasında alınan puanlar sandığa koyularak, İstanbul'da Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tek sayıldı. Sayımın tamamlanmasıyla en yüksek puanı elde eden kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık kazanacak olan ismi belirlemek için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı hazırlayan isim Eren olarak açıklandı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Eren olurken takımdan eleme potasına giden son 2 isim Safanur ve Hasan oldu.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
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