MasterChef 2021 yarışmasının TV8'de yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda tezgah başında mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde yapılan zorlu oyunun ardından en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlık zırhını kazandı ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Öte taraftan "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;
18 Kasım 2021 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğine Sakarya'da yapılan oyunda Sakarya lezzetlerini hazırlayan ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlardan birisi, konukların tadımı sonrasında verdikleri puana göre dokunulmazlık zırhına sahip oldu.
Kritik dokunulmazlık oyunu açık havada yapılan çekimlerde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin menüyü açıklamasıyla başladı. Kırmızı ve mavi takımlar verilen süre içerisinde hızlıca ürünleri hazırlamaya koyuldu.
Hazırlanan ürünlerin konuklara sunulması sonrasında alınan puanlar sandığa koyularak, İstanbul'da Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tek sayıldı. Sayımın tamamlanmasıyla en yüksek puanı elde eden kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık kazanacak olan ismi belirlemek için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı hazırlayan isim Eren olarak açıklandı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Eren olurken takımdan eleme potasına giden son 2 isim Safanur ve Hasan oldu.