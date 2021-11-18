MasterChef 2021 yarışmasının TV8'de yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda tezgah başında mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde yapılan zorlu oyunun ardından en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlık zırhını kazandı ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Öte taraftan "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;