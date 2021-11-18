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Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:57

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray sözleri! "Bizi kimse yıkamaz"

Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray sözleri! Bizi kimse yıkamaz

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Son 4 maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Zorlu derbi öncesinde Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı takımı yeneceklerini ifade eden Yandaş, "Abartıldığı kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe takımı yok. Evet kötü sonuçlar aldık ama abartmaya gerek yok, derbiyi kazanacağız diye düşünüyorum. Bizi yıkamazlar." dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacak. Son 4 maçta sahadan 3 kez yenilgiyle ayrılan, Kayserispor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Kanarya, kazanarak zirve yarışında kalmak istiyor.

Zorlu müsabaka öncesinde Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan kötü süreci değerlendiren deneyimli futbolcu, derbiye ilişkin de konuştu. İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Fenerbahçe cephesi olarak derbiye çok iyi hazırlandık. Umarım pazar günü bizim için güzel bir maç olur ve galip geliriz.

Son haftalarda yaşadığımız kayıpları unutmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir derbi var. Daha uzun bir maraton var önümüzde, kaybettiğimiz bir şey yok. Geçen sezon son 10 haftada 8 puanlık farkı kapattık.

Galatasaray'a gol atmak çok önemli ama daha önemlisi kazanmak. Kim atarsa atsın ama kazanalım. Önemli olan galip gelmek. İnşallah Allah yüzümüze güler ve derbide kazanan taraf biz oluruz.

İşler son dönemde yolunda gitmedi ama bence abartacak bir durum yok. Camiamızın büyüklüğünden dolayı bizim üzerimize daha çok geliyorlar.

Biz hep birlikteyiz. Takım olarak tek hedefimiz kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Milli takımdaki kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. Ben de ileride milli kadroya çağrılmayı bekliyorum.

Abartıldığı kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe takımı yok. Evet kötü sonuçlar aldık ama abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bizi yıkamazlar."

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Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray sözleri! "Bizi kimse yıkamaz"
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