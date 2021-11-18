Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray sözleri! "Bizi kimse yıkamaz"

"Fenerbahçe cephesi olarak derbiye çok iyi hazırlandık. Umarım pazar günü bizim için güzel bir maç olur ve galip geliriz.

Son haftalarda yaşadığımız kayıpları unutmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir derbi var. Daha uzun bir maraton var önümüzde, kaybettiğimiz bir şey yok. Geçen sezon son 10 haftada 8 puanlık farkı kapattık.