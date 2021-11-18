Sadık Çiftpınar'dan Süper Lig yorumu! "Teknik taktik değil hırs arzu önemli"

"ÇOK KÖTÜ, BİZE YAKIŞMAYACAK GOLLER YİYORUZ"

Başarılı oyuncu, ligin 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yaptıkları karşılaşmada, çok kötü iki duran toptan gol yediklerini ve 2-0 mağlup olduklarını hatırlattı.

Bu maçı "geride kalan 12 haftanın özeti" diye nitelendiren Sadık Çiftepınar, şöyle devam etti: "Çok kötü, bize yakışmayacak goller yiyoruz. Bu da ister istemez takımı aşağı çekiyor, demoralize oluyoruz. Bunu da kırmamız lazım. Futbolda her şey olabilir, önemli olan o golden sonra göstereceğimiz reaksiyon. Son iki haftadır bunu kendi aramızda konuşuyoruz. İdmanlardaki hırsımız, özellikle milli aradaki tempomuz hakikaten çok iyiydi, iyi çalıştık. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Onun bize verdiği pozitif enerjiyi Adana Demirspor maçındaki gibi aynı enerjiyle sahaya çıkıp son iki haftada üzdüğümüz taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."