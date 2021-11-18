Şenol hocanın emeği çok büyük

SORU: Türkiye, Şenol Güneş’le başladığı eleme grubunu Kuntz ile kapadı ve play-off’a kaldı. Ortada bir başarı var mı? Play-off için neler yapmalıyız?
GÜRCAN BİLGİÇ
Bu ekibi Şenol hoca kurdu, büyük emeği var. Ama onun tıkandığı noktada direksiyonun başına geçen Stefan Kuntz da doğru yolu bulmayı başardı
BÜLENT TİMURLENK
Kolay gol yiyen bir takımın play-off'larda şansı olmaz. Öncelikle bizi EURO 2020'ye götüren savunma organizasyonunu geri kazanmalıyız
ÖMER ÜRÜNDÜL: Gruplar çekildiği zamanki ilk hedefimiz play-off'tu. Ancak Hollanda galibiyetiyle başlamamız, hemen sonrasında Norveç'i farklı yenmemiz bize birincilik şansı yarattı. Ancak alışılmış istikrarsızlığımızla gereksiz puanlar kaybederek son maçta en azından play-off'a kaldık. Şenol Güneş döneminde Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandık. Orada başarısız olduk. Ama ondan evvel de Hollanda ve Norveç ile Güneş'in yönetiminde 6 puan almıştık. Teknik adam değişikliğindensonra Kuntz yeni dokunuşlarla sonneticeye vardı. Gerçekleri söylemek gerekiyorsa bizim hiçbir takımı yenme garantimiz yok. Hepaynı konuyu vurguluyorum, futbolumuzunbir ekolü yok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek tek formül, kadro istikrarı. Biz de bunu senelerdir sağlayamıyoruz. Play-off ateşten bir gömlek. Ne olacağınıbekleyip göreceğiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Umutların bitmediği yerde başarısızlıktan söz edilemez. Kuntz'un takımın başına geçmesiyle birlikte hem oyun düzeninde hem oyuncular bazında değişiklikler oldu. Yavaş yavaştakımı tanıdı ve son iki maç taktik olarak dazirve yaptı. Kapanan iki rakibe karşı Kerem-Halil- Burak üçlüsünü birbirine yakın, pas örgüsüyle merkezde kullanıp defansta delik açmak istemesi bir teknik direktör aklıdır. Oyuncuların havasına baktığımız zaman da güvenli olduklarını hissediyorsunuz. Sonuçta bu ekibi Şenol hoca kurdu, büyük emeği var. Ama onun tıkandığı noktada direksiyonun başına geçen Kuntz da doğru yolu bulmayı başardı.
BÜLENT TİMURLENK:
Yolun başına bakarsanız Hollanda ve Norveç'i mağlup etmiş Milli Takım'ın seri başı olmadan play-off'lara kalması hayal kırıklığı gibi görünebilir ama yine umudu mart ayına taşımak hepimizi sevindirdi. Gruplarda Almanya 5,Danimarka, İngiltere ve biz 4 deplasmandakazandık. Problem, evimizdeki maçlarda yaşadığımız kayıplardı. Play-off'taki Final Four çok zorlu olacak. 4 günde 2 maç. Elbette yarı finalde Portekiz veİtalya'yı kimse istemez. Gruptaki deplasman başarımızın bu iki takım dışındaki 4 takım karşısında sürebilmesi için öncelikle bizi EURO 2020'ye götüren savunma organizasyonunu geri kazanmalıyız. Kolaygol yiyen bir takımın play-off'lardaşansı olmaz. Kuntz, takımla iyi bir bağ yakaladı. Sonuna kadar savaşacağımız bir 90 dakika olacak. Sonrasında bir kura şansıyla Final Four finalini evimizde oynarsak ne ala.
LEVENT TÜZEMEN: Milli Takım'ın play-off'a katılması 'zararın neresinden dönsen kârdır' anlayışına benziyor. Gruplara başladığımız performansımızı koruyabilseydik Dünya Kupası'na direkt gitmiştik. Karadağ ve Norveç'e evimizde takılarak liderlik fırsatını teptik. Kuntz travmalı bir Milli Takım aldı,pozitif yaklaşımıyla oyuncularıayağa kaldırdı veplay-off şansını yakalamamızısağladı. Eğer Katar'a gidersek playoff'un değeri olacak.
SADECE FENERBAHÇE DEĞIL GALATASARAY'IN KAPISINDA DA KRIZ VAR
GÜRCAN BİLGİÇ
F.Bahçe kaybederse Pereira ve Ali Koç ile ilgili yansımaları olacak. Ancak G.Saray'da da yenilmesi halinde kazan kaynamaya başlar
LEVENT TÜZEMEN
G.Saray'ın Avrupa'da oynadığı oyun modeli derbiye referans olur. Pereira ise oyuncu seçimlerinde maalesef istikrarı bulamadı
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın en büyük avantajı 52 bin kişi ile birlikte oynaması olacak. Fatih Terim tecrübesiyle derbiye takımını özel olarak hazırlayacaktır. G.Saray'ın Avrupa'da oynadığıoyun modelinin derbiye referansolacağını düşünüyorum. Pereiraoyuncu seçimlerinde maalesefistikrarı bulamadı. Bu daF.Bahçe'nin bir ritim yakalamasınısıkıntıya sokuyor. Terim'in tecrübesi Pereira'dan çok daha fazla. Ancak Terim derbiye Muslera'yı özel olarak hazırlamalı çünkü Muslera yediği hatalı golden dolayı ülkesinde çok ağır eleştiriler aldı. Terim,Muslera'nın moralini yukarı çekmeli. Derbide G.Saray adına Muslera, Marcao, Kerem, Feghouli ön plana çıkar. F.Bahçe'de İrfan Can, oynarsa Mesut Özil, Pelkas sorumluluk alacak oyunculardır. MHK derbihakemi için fal açmamalı, özen göstermeli.
GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes maçı F.Bahçe üstünden okuyor. Doğrudur, bir gerginlik var. Ancak kriz iki takımın da kapısını çalıyor. F.Bahçe kaybederse Pereira ve Ali Koç ile ilgili ciddi yansımaları olacak. Ancak Beşiktaş maçından sonra G.Saray da bu derbiyi kaybederse bu kez Fatih hoca ve oyuncu grubu için kazan kaynamaya başlayacak. Sonzamanlarda her derbinin parolası teknikadamlar için aynı; 'Yenilmeyeyim'. Fakat ince çizgi 52 bin taraftarın önünde F.Bahçe'nin genç kadrosunun ayakta kalıp kalamayacağı. Yani taktikten önce mental olarak çok güçlü olmaları gerekiyor. BÜLENT TİMURLENK: Başkan Ali Koç'un üçlü savunma ve Mesut'lu kadro eleştirisi bakalım Pereira'yı ne kadar etkileyecek. Şahsen Portekizlinin 3'lü savunmadan vazgeçeceğinidüşünmüyorum. F.Bahçe'de kader adamları kalede Altay'ı aratmaması gereken Berke ve İrfan Can. G.Saray ilk iç saha derbisini Lazio maçı kafasıyla oynayacak. Taraftarın desteği mühim bir artı.Orta sahayı kalabalık tutacak F.Bahçe karşısındaTerim, Halil ile birlikte Diagne'yi kullanabilir. Morutan'ın sakatlık haberi sonrasında ise sağ kanat Feghouli'nin olur. G.Saray savunma tarafında zorluk yaşayacak. Yedlin'in performansı,hücumda ise Kerem ve en uçtaki santrforunverimliliği Terim'in takımının kaderini çizer.
DERBIDE FAVORI GALATASARAY
ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim derbilerle ilgili özel görüşüm şudur; kendi sahasında oynayan takımın şansı daha fazladır. Zaten bugüne kadar bütün dünyada da istatistikler bunu göstermiştir. Genel duruma baktığımız zaman F.Bahçeli futbolcularbu maçta her şeylerini ortaya koyacaklardır.Ama bir tek ciddi sorun var, o da kalede. Altay'ın sakatlığıyla kaleyi devralan Berke hem gençliği hem de maç eksikliğiyle oynadığı maçlarda çok hatalar yaptı. Onun için bu F.Bahçe'nin en büyük handikabı. Uzun zaman sonra G.Saray 52 bin seyircisiyle birlikte oynayacak. Favorim G.Saray.