Şenol hocanın emeği çok büyük

Bu ekibi Şenol hoca kurdu, büyük emeği var. Ama onun tıkandığı noktada direksiyonun başına geçen Stefan Kuntz da doğru yolu bulmayı başardıKolay gol yiyen bir takımın play-off'larda şansı olmaz. Öncelikle bizi EURO 2020 'ye götüren savunma organizasyonunu geri kazanmalıyızGruplar çekildiği zamanki ilk hedefimiz play-off'tu. Ancak Hollanda galibiyetiyle başlamamız, hemen sonrasında Norveç 'i farklı yenmemiz bize birincilik şansı yarattı. Ancak alışılmış istikrarsızlığımızla gereksiz puanlar kaybederek son maçta en azından play-off'a kaldık. Şenol Güneş döneminde Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandık. Orada başarısız olduk. Ama ondan evvel de Hollanda ve Norveç ile Güneş'in yönetiminde 6 puan almıştık.Gerçekleri söylemek gerekiyorsa bizim hiçbir takımı yenme garantimiz yok.Bu rahatsızlığı en aza indirecek tek formül, kadro istikrarı. Biz de bunu senelerdir sağlayamıyoruz.Umutların bitmediği yerde başarısızlıktan söz edilemez. Kuntz'un takımın başına geçmesiyle birlikte hem oyun düzeninde hem oyuncular bazında değişiklikler oldu.Kapanan iki rakibe karşı Kerem Burak üçlüsünü birbirine yakın, pas örgüsüyle merkezde kullanıp defansta delik açmak istemesi bir teknik direktör aklıdır. Oyuncuların havasına baktığımız zaman da güvenli olduklarını hissediyorsunuz. Sonuçta bu ekibi Şenol hoca kurdu, büyük emeği var. Ama onun tıkandığı noktada direksiyonun başına geçen Kuntz da doğru yolu bulmayı başardı.Yolun başına bakarsanız Hollanda ve Norveç'i mağlup etmiş Milli Takım 'ın seri başı olmadan play-off'lara kalması hayal kırıklığı gibi görünebilir ama yine umudu mart ayına taşımak hepimizi sevindirdi.Problem, evimizdeki maçlarda yaşadığımız kayıplardı. Play-off'taki Final Four çok zorlu olacak. 4 günde 2 maç.Gruptaki deplasman başarımızın bu iki takım dışındaki 4 takım karşısında sürebilmesi için öncelikle bizi EURO 2020'ye götüren savunma organizasyonunu geri kazanmalıyız.Kuntz, takımla iyi bir bağ yakaladı. Sonuna kadar savaşacağımız bir 90 dakika olacak. Sonrasında bir kura şansıyla Final Four finalini evimizde oynarsak ne ala.Milli Takım'ın play-off'a katılması 'zararın neresinden dönsen kârdır' anlayışına benziyor. Gruplara başladığımız performansımızı koruyabilseydik Dünya Kupası'na direkt gitmiştik. Karadağ ve Norveç'e evimizde takılarak liderlik fırsatını teptik.Eğer Katar'a gidersek playoff'un değeri olacak.F.Bahçe kaybederse Pereira ve Ali Koç ile ilgili yansımaları olacak. Ancak G.Saray'da da yenilmesi halinde kazan kaynamaya başlarG.Saray'ın Avrupa'da oynadığı oyun modeli derbiye referans olur. Pereira ise oyuncu seçimlerinde maalesef istikrarı bulamadıG.Saray'ın en büyük avantajı 52 bin kişi ile birlikte oynaması olacak. Fatih Terim tecrübesiyle derbiye takımını özel olarak hazırlayacaktır.Terim'in tecrübesi Pereira'dan çok daha fazla. Ancak Terim derbiye Muslera'yı özel olarak hazırlamalı çünkü Muslera yediği hatalı golden dolayı ülkesinde çok ağır eleştiriler aldı.Derbide G.Saray adına Muslera, Marcao, Kerem, Feghouli ön plana çıkar. F.Bahçe'de İrfan Can, oynarsa Mesut Özil, Pelkas sorumluluk alacak oyunculardır.Herkes maçı F.Bahçe üstünden okuyor.Ancak kriz iki takımın da kapısını çalıyor. F.Bahçe kaybederse Pereira ve Ali Koç ile ilgili ciddi yansımaları olacak. Ancak Beşiktaş maçından sonra G.Saray da bu derbiyi kaybederse bu kez Fatih hoca ve oyuncu grubu için kazan kaynamaya başlayacak.Fakat ince çizgi 52 bin taraftarın önünde F.Bahçe'nin genç kadrosunun ayakta kalıp kalamayacağı. Yani taktikten önce mental olarak çok güçlü olmaları gerekiyor.Başkan Ali Koç'un üçlü savunma ve Mesut'lu kadro eleştirisi bakalım Pereira'yı ne kadar etkileyecek.F.Bahçe'de kader adamları kalede Altay'ı aratmaması gereken Berke ve İrfan Can. G.Saray ilk iç saha derbisini Lazio maçı kafasıyla oynayacak.Morutan'ın sakatlık haberi sonrasında ise sağ kanat Feghouli'nin olur. G.Saray savunma tarafında zorluk yaşayacak.Benim derbilerle ilgili özel görüşüm şudur; kendi sahasında oynayan takımın şansı daha fazladır. Zaten bugüne kadar bütün dünyada da istatistikler bunu göstermiştir.Altay'ın sakatlığıyla kaleyi devralan Berke hem gençliği hem de maç eksikliğiyle oynadığı maçlarda çok hatalar yaptı. Onun için bu F.Bahçe'nin en büyük handikabı. Uzun zaman sonra G.Saray 52 bin seyircisiyle birlikte oynayacak. Favorim G.Saray.