Son dakika: A Milli Takım’da neler değişti? Kuntz’la başarının perde arkası

Son dakika...Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak olan A Milli Takımımız, Stefan Kuntz'la yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Şenol Güneş yönetiminde alınan 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından adeta bir yıkım yaşayan ay-yıldızlılar, Alman teknik adamla toparlandı ve 4 maçta 10 puan alarak Dünya Kupası şansını sürdürdü.
6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde yaşanan değişikliğin yansıması olumlu oldu. Uluslararası deneyimi olmayan Stefan Kuntz'un göreve getirilmesi eleştirilirse de Alman çalıştırıcı, verdiği pozitif enerji ve yaptığı dokunuşlarla A Milli Takım'ı play-off'lara taşımayı başardı.
İşte Kuntz'la Milli Takım'ın yaşadığı dönüşüm!
1- Alman çalıştırıcı, hem Türkiye hem de Avrupa'da oynayan futbolcuların maçlarını yardımcılarıyla beraber stattan takip ederek derinlemesine analizler yaptı.
2- 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na tüm maçlarda süre verdi. Bunun meyvesini hem 3 golle aldı hem de gençlere ne kadar önem verdiğini gösterdi. Kerem, bu maçlarda A Milli Takım'a 4 puan getirerek Dünya Kupası yolunun açılmasında önemli rol oynadı.
3- Önceki maçlarda daha çok kanat rolü üstlenen Hakan Çalhanoğlu, Kuntz ile daha serbest oynama imkânı yakaladı. Takım liderliğini alan 27 yaşındaki futbolcu kalitesini gösterdi. 15 kilit pas atarak arkadaşlarını daha fazla gol pozisyonuna soktu.
4- Milliler, son dört karşılaşmada rakip ağları 11 kez sarsarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
5- Ay-yıldızlıların ilk 11'deki yaş ortalaması düştü. Milliler, 4 maçtaki 26.3 yaş ortalamasıyla elemelerin en genç 4 kadrosundan birisi oldu.
6- Savunmada Çağlar ve Merih'in performansı zirve yaptı. Merih 14 rakip atağı keserken Çağlar da 16 atak uzaklaştırmayla rakiplere adeta duvar ördü.
7- Milli Takım, rakip şutu engelleme konusunda maç başı 5.5 değere ulaştı. Bu istatistikte Çağlar zirvede yer aldı.
8- Top hakimiyetini prensip alan Kuntz, bunu Ay-Yıldızlılar'a da benimsetti. Milliler, 4 karşılaşma da topla oynama istatistiklerinde hep üstün taraf oldu ve grup aşamasını yüzde 68 ortalamayla tamamladı.
9- Milliler, Kuntz döneminde 20 isabetli ortada 6 gol bulmayı başardı. Bundan önceki 6 maçta ortalardan sadece 2 gol çıkmıştı.
10- Ay-yıldızlıların en büyük silahlarından birisi de pres oldu. Milli Takım son 4 maçta 13.2 top kapma değeriyle mücadele etti ve toplamda 53 top çalma gerçekleştirdi. Bu değerin de en iyisi yine Çağlar Söyüncü oldu.
'PORTEKİZ VE İTALYA'YA GİTMEK İSTEMEM'
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, play-off'taki seri başı takımları değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, "Büyükannemin bir sözünü söylemek istiyorum, 'Etki edemeyeceğiniz şeylerle ilgili olarak fazla düşünmemeniz lazım.' Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı dış sahada oynayacağız. İllaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" dedi.
TEK TEK UĞURLADI
A Milli Takımımız Karadağ'dan kalkan özel uçakla dün sabah İstanbul Havalimanı'na geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz, havalimanında milli futbolculara tek tek sarılarak veda etti.
ŞİMDİ NELER OLACAK?
26 Kasım'da kura çekilecek. Yarı final 24, final maçları ise 29 Mart'ta olacak. 3 takım Katar'a gidiş biletini alacak.
Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, play-off'ta mücadele etme hakkını kazandı. 26 Kasım Cuma günü Zürih'teki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimine 10 grup ikincisinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katılacak. 4'lü 3 grup oluşturulacak yarı final ve finallerde kazanan 3 takım, Katar vizesi alacak.
Milliler, kura çekiminde seri başı olan Portekiz, İskoçya, İsveç, İtalya, Rusya ve Galler'den birisiyle eşleşecek. Yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Milliler, seri başı olmadığı için yarı final karşılaşmasına deplasmanda çıkacak.
RAKİPLERİ TANIYALIM
PORTEKİZ: Son karşılaşmasında Sırbistan'a yenilerek play-off'a kalan Portekiz'in en tehlikeli oyuncusu dünya yıldızı Cristano Ronaldo. Eleme gruplarında en az gol yiyen 5 takımdan biri (6) konumunda. 8 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.
İSKOÇYA: Takımın en etkili isimleri elemelerde 4'er gol atan Dykes ve McGinn… 7 gol yiyen Ada ekibi, 10 maçta kalesini 6 kez rakip takıma kapattı.
İTALYA: Açılışında Türkiye'yi 3-0 yendiği EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya, bir kez daha rakiplerimiz arasında. Barella ve Insigne en etkili ayakları olarak dikkat çekiyor.
RUSYA: Hırvatistan'ın 1 puan gerisinde kalarak direkt vizeyi kaçıran Kuzey ekibinde Aleksandr Erokhin, en golcü oyuncu (3) oldu. 10 karşılaşmada 5 defa Rusya kaleye duvar örerek geçit vermedi.
İSVEÇ: Elemelerde play-off'a kalan takımlar arasında en az golü atan ikinci takım olan İsveç'te (12) en dikkat edilmesi gereken isim Alexander Isak… Kuzey ekibinde 4 gol kaydeden genç futbolcunun forvetteki partneri ise tecrübeli ayak Zlatan İbrahimovic...
GALLER: EURO 2020'de de grubumuzda yer alan Galler'de Bale (3), Ramsey (3) ve Moore (2) takımın bel kemiğini oluşturan isimler… Elemelerde bir maç hariç her karşılaşmada gol atmayı başardı.