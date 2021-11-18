Son dakika: A Milli Takım’da neler değişti? Kuntz’la başarının perde arkası

İşte Kuntz'la Milli Takım'ın yaşadığı dönüşüm!

1- Alman çalıştırıcı, hem Türkiye hem de Avrupa'da oynayan futbolcuların maçlarını yardımcılarıyla beraber stattan takip ederek derinlemesine analizler yaptı.

2- 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na tüm maçlarda süre verdi. Bunun meyvesini hem 3 golle aldı hem de gençlere ne kadar önem verdiğini gösterdi. Kerem, bu maçlarda A Milli Takım'a 4 puan getirerek Dünya Kupası yolunun açılmasında önemli rol oynadı.