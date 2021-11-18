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Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:15 Son Güncelleme: 18.11.2021 12:37

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Diğer yandan Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Gaziantep maçlarının da hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Halil Umut Meler'in en son yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı kırmızılı takım, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etmişti.

HAFTANIN MAÇLARINDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER

Galatasaray - Fenerbahçe -> Halil Umut Meler

Alanyaspor - Beşiktaş -> Alper Ulusoy

Trabzonspor - Gaziantep FK -> Suat Arslanboğa

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
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