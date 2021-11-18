Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Halil Umut Meler'in en son yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı kırmızılı takım, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etmişti.