GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes maçı Fenerbahçe üstünden okuyor. Doğrudur, bir gerginlik var. Ancak kriz iki takımın da kapısını çalıyor. F.Bahçe kaybederse Pereira ve Ali Koç ile ilgili ciddi yansımaları olacak. Ancak Beşiktaş maçından sonra G.Saray da bu derbiyi kaybederse bu kez Fatih hoca ve oyuncu grubu için kazan kaynamaya başlayacak.