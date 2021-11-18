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Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:03 Son Güncelleme: 18.11.2021 07:08

Son dakika: Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."

MURAT ÖZBOSTAN
Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, A Milli Takımımızın Karadağ'ı 2-1 yenerek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamaya hak kazanmasını değerlendirdi. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, Ay-Yıldızlılar'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Yazarların gündeminde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Fatih Terim ile Vitor Pereira'nın performansları da vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası'na katılması için play-off oynamaya hak kazanmasını sonrası Ay-Yıldızlılar'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandılar. Yazarların gündeminde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Fatih Terim ile Vitor Pereira'nın performansları da vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

- Türkiye, Şenol Güneş'le başladığı eleme grubunu Kuntz ile kapadı ve play-off'a kaldı. Ortada bir başarı var mı? Play-off için neler yapmalıyız?

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Gruplar çekildiği zamanki ilk hedefimiz play-off'tu. Ancak Hollanda galibiyetiyle başlamamız, hemen sonrasında Norveç'i farklı yenmemiz bize birincilik şansı yarattı. Ancak alışılmış istikrarsızlığımızla gereksiz puanlar kaybederek son maçta en azından play-off'a kaldık. Şenol Güneş döneminde Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandık. Orada başarısız olduk. Ama ondan evvel de Hollanda ve Norveç ile Güneş'in yönetiminde 6 puan almıştık.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

Teknik adam değişikliğinden sonra Kuntz yeni dokunuşlarla son neticeye vardı. Gerçekleri söylemek gerekiyorsa bizim hiçbir takımı yenme garantimiz yok. Hep aynı konuyu vurguluyorum, futbolumuzun bir ekolü yok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek tek formül, kadro istikrarı. Biz de bunu senelerdir sağlayamıyoruz. Play-off ateşten bir gömlek. Ne olacağını bekleyip göreceğiz.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

GÜRCAN BİLGİÇ: Umutların bitmediği yerde başarısızlıktan söz edilemez. Kuntz'un takımın başına geçmesiyle birlikte hem oyun düzeninde hem oyuncular bazında değişiklikler oldu. Yavaş yavaş takımı tanıdı ve son iki maç taktik olarak da zirve yaptı.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

Kapanan iki rakibe karşı Kerem-Halil- Burak üçlüsünü birbirine yakın, pas örgüsüyle merkezde kullanıp defansta delik açmak istemesi bir teknik direktör aklıdır. Oyuncuların havasına baktığımız zaman da güvenli olduklarını hissediyorsunuz. Sonuçta bu ekibi Şenol hoca kurdu, büyük emeği var. Ama onun tıkandığı noktada direksiyonun başına geçen Kuntz da doğru yolu bulmayı başardı.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

BÜLENT TİMURLENK: Yolun başına bakarsanız Hollanda ve Norveç'i mağlup etmiş Milli Takım'ın seri başı olmadan play-off'lara kalması hayal kırıklığı gibi görünebilir ama yine umudu mart ayına taşımak hepimizi sevindirdi. Gruplarda Almanya 5, Danimarka, İngiltere ve biz 4 deplasmanda kazandık. Problem, evimizdeki maçlarda yaşadığımız kayıplardı. Play-off'taki Final Four çok zorlu olacak.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

4 günde 2 maç. Elbette yarı finalde Portekiz ve İtalya'yı kimse istemez. Gruptaki deplasman başarımızın bu iki takım dışındaki 4 takım karşısında sürebilmesi için öncelikle bizi EURO 2020'ye götüren savunma organizasyonunu geri kazanmalıyız. Kolay gol yiyen bir takımın play-off'larda şansı olmaz. Kuntz, takımla iyi bir bağ yakaladı. Sonuna kadar savaşacağımız bir 90 dakika olacak. Sonrasında bir kura şansıyla Final Four finalini evimizde oynarsak ne ala.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

LEVENT TÜZEMEN: Milli Takım'ın play-off'a katılması 'zararın neresinden dönsen kârdır' anlayışına benziyor. Gruplara başladığımız performansımızı koruyabilseydik Dünya Kupası'na direkt gitmiştik. Karadağ ve Norveç'e evimizde takılarak liderlik fırsatını teptik. Kuntz travmalı bir Milli Takım aldı, pozitif yaklaşımıyla oyuncuları ayağa kaldırdı ve play-off şansını yakalamamızı sağladı. Eğer Katar'a gidersek playoff'un değeri olacak.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

SADECE FENERBAHÇE DEĞİL, GALATASARAY'IN KAPISINDA DA KRİZ VAR!

- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde neler olur? Terim mi ağır basıyor, Pereira mı? Bu maçın kaderini kim ya da kimler belirler?

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın en büyük avantajı 52 bin kişi ile birlikte oynaması olacak. Fatih Terim tecrübesiyle derbiye takımını özel olarak hazırlayacaktır. G.Saray'ın Avrupa'da oynadığı oyun modelinin derbiye referans olacağını düşünüyorum. Pereira oyuncu seçimlerinde maalesef istikrarı bulamadı. Bu da F.Bahçe'nin bir ritim yakalamasını sıkıntıya sokuyor.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

Terim'in tecrübesi Pereira'dan çok daha fazla. Ancak Terim derbiye Muslera'yı özel olarak hazırlamalı çünkü Muslera yediği hatalı golden dolayı ülkesinde çok ağır eleştiriler aldı. Terim, Muslera'nın moralini yukarı çekmeli. Derbide G.Saray adına Muslera, Marcao, Kerem, Feghouli ön plana çıkar. F.Bahçe'de İrfan Can, oynarsa Mesut Özil, Pelkas sorumluluk alacak oyunculardır. MHK derbi hakemi için fal açmamalı, özen göstermeli.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes maçı Fenerbahçe üstünden okuyor. Doğrudur, bir gerginlik var. Ancak kriz iki takımın da kapısını çalıyor. F.Bahçe kaybederse Pereira ve Ali Koç ile ilgili ciddi yansımaları olacak. Ancak Beşiktaş maçından sonra G.Saray da bu derbiyi kaybederse bu kez Fatih hoca ve oyuncu grubu için kazan kaynamaya başlayacak.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

Son zamanlarda her derbinin parolası teknik adamlar için aynı; 'Yenilmeyeyim'. Fakat ince çizgi 52 bin taraftarın önünde Fenerbahçe'nin genç kadrosunun ayakta kalıp kalamayacağı. Yani taktikten önce mental olarak çok güçlü olmaları gerekiyor.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

BÜLENT TİMURLENK: Başkan Ali Koç'un üçlü savunma ve Mesut'lu kadro eleştirisi bakalım Pereira'yı ne kadar etkileyecek. Şahsen Portekizlinin 3'lü savunmadan vazgeçeceğini düşünmüyorum. F.Bahçe'de kader adamları kalede Altay'ı aratmaması gereken Berke ve İrfan Can. G.Saray ilk iç saha derbisini Lazio maçı kafasıyla oynayacak.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

Taraftarın desteği mühim bir artı. Orta sahayı kalabalık tutacak F.Bahçe karşısında Terim, Halil ile birlikte Diagne'yi kullanabilir. Morutan'ın sakatlık haberi sonrasında ise sağ kanat Feghouli'nin olur. G.Saray savunma tarafında zorluk yaşayacak. Yedlin'in performansı, hücumda ise Kerem ve en uçtaki santrforun verimliliği Terim'in takımının kaderini çizer.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

DERBİDE FAVORİ GALATASARAY

ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim derbilerle ilgili özel görüşüm şudur; kendi sahasında oynayan takımın şansı daha fazladır. Zaten bugüne kadar bütün dünyada da istatistikler bunu göstermiştir. Genel duruma baktığımız zaman F.Bahçeli futbolcular bu maçta her şeylerini ortaya koyacaklardır.

Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! Fatih Terim derbiyi kaybederse...

Ama bir tek ciddi sorun var, o da kalede. Altay'ın sakatlığıyla kaleyi devralan Berke hem gençliği hem de maç eksikliğiyle oynadığı maçlarda çok hatalar yaptı. Onun için bu F.Bahçe'nin en büyük handikabı. Uzun zaman sonra G.Saray 52 bin seyircisiyle birlikte oynayacak. Favorim G.Saray.

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Son dakika: Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
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