Son dakika: Vitor Pereira’nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe’de 5 aylık macera sona erecek...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek hem zirve yarışından kopmamak hem de ezeli rakibine mağlubiyet tattırmak istiyor. Vitor Pereira son çalışmada hem üçlü sistemi hem de 4-2-3-1'i denedi. Pereira ile arasında sorun olduğu ifade edilen Mesut Özil, sistem ne olursa olsun derbiye ilk 11'de başlayacak. Fenerbahçe'de devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
SON DAKİKA: SEZON BAŞI GELDİ DEVRE ARASINDA GİDİYOR! PEREİRA ETKİSİ...
Vitor Pereira'nın geleceği Fenerbahçe'deki transfer stratejisini de belirleyecek. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
SİSTEM NE OLURSA OLSUN MESUT ÖZİL!
F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, alınan kötü sonuçlar sonrasında dizilişi değiştirme konusunda esneklik göstermiş ve son Kayseri maçının 45 dakikasını dörtlü savunma ile tamamlamıştı. Pereira'nın, G.Saray derbisine de dörtlü ile başlama ihtimali yüksek.
Ancak diziliş ne olursa olsun takımda 10 futbolcunun yeri garanti. Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha görev yapacak.
Kalan 1 forma için de dizilişe göre birçok aday var. Dörtlü başlarsa Nazım ve Tisserand sağ bekin en güçlü adayları...
Üçlü olursa ileri ucun kanatlarında Mesut, Pelkas, Rossi gibi isimler forma giyebilir…
PEREİRA'NIN PRENSİ DEVRE ARASINDA GÖNDERİLİYOR!
Sezon başında Estoril'den kadroya katılan Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor. 3+1 sözleşme imzalanan Crespo'dan verim alınamadı.
Süper Lig'de beş maçta forma giyen Miguel Crespo, gol veya asist katkısı üretemedi. Crespo, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıktan kurtulmasıyla forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Portekizli oyuncu sarı lacivertli taraftarın beklentisini karşılayamadı.
ÜÇLÜ BAŞLARSA
Berke
Kim
Szalai
Novak
Osayi
Mert
Sosa
Ferdi
İrfan
Berisha
Mesut
DÖRTLÜ BAŞLARSA
Berke
Nazım
Kim
Szalai
Novak
Sosa
İrfan
Osayi
Mesut
Berisha
LUİZ GUSTAVO DERBİDE OLMAYACAK!
Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli ismi Gustavo, bireysel çalışmalara başlamış olsa da son yapılan kontrollerde hayli eksiğinin bulunduğu tespit edildi.
Brezilyalı yıldız en iyi ihtimalle kulübede olacak ancak sakatlığının tekrarlama riski taşıması nedeniyle oynamayacak.
Teknik heyetin hedefi Gustavo'yu Olympiakos maçında sahaya sürmek.