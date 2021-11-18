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Giriş Tarihi: 18.11.2021 20:08 Son Güncelleme: 18.11.2021 20:18

Son dakika: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…

Son dakika haberi… Süper Lig’de bu sezon ilk 12 hafta sonunda 20 puan toplayarak 7. sıraya yerleşen Fenerbahçe, milli aranın ardından zorlu Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Galatasaray’a karşı galip gelerek yeniden çıkış yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer dedikoduları da artıyor. Yaz transfer döneminde de satılması gündeme gelen Dimitris Pelkas için flaş bir iddia Yunan basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Bu sezon lige Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında oynanan Trabzonspor derbisine lider gelmiş ancak rakibine karşı aldığı yenilginin ardından düşüşe geçmişti.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 20 puanda kalan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un da tam 10 puan gerisine düştü.

Bu süreçte Vitor Pereira'nın geleceği tartışma konusu haline gelirken, milli ara dönüşü Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi, Fenerbahçe için çıkış fırsatı olarak görülüyor.

Galatasaray derbisinden 3 puan çıkararak taraftarının yüzünü yeniden güldürmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer dedikoduları da artmaya başladı.

Sezon öncesi yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle satılması beklenen Yunan orta saha Dimitris Pelkas, bir kez daha transfer haberlerine taşındı.

Geçtiğimiz sezon yakaladığı formla taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Vitor Pereira ile yıldızı barışmayan isimlerden birisi olmuştu.

Bu sezon 7'si Süper Lig, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere 11 maçta forma şansı bulan Pelkas, birçok kez oyuna sonradan dahil oldu.

DEVRE ARASINDA YILIN TAKASI!

Devre arası transfer döneminin yaklaştığı sıralarda transfer haberlerine konu olan Yunan orta saha için ülkesinin basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sport Time'ın haberine göre teknik direktör Vitor Pereira gol bölgesindeki problemi çözmek için yönetimden forvet takviyesi istedi.

Bunun üzerine Fenerbahçe ve Lyon sezon başında olduğu gibi devre arasında yeniden masaya oturacak. Gündemde Pelkas ve Moussa Dembele'nin takas edilme ihtimali konuşulacak.

Geçtiğimiz sezon 32 maçta 15 gole katkı sağlayan Pelkas'ın devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceği yazıldı.

Moussa Dembele ise bu sezon sakatlıktan şans bulamayan futbolculardan birisi. Fransız golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta forma giyebildi.

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Son dakika: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
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