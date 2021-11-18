Son dakika deprem haberleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul ve çevre illerde hissedilen Düzce merkezli bir deprem meydana gelmişti. 5.0 büyüklüğündeki bu depremle beraber "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?" soruları gün içerisinde yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar 18 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile anlık deprem takibi yapıyor. İşte güncel liste ve detaylar...
Düzce saat 15.40'ta ve 15.57'de üst üste depremlerle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 15.40'ta Düzce'de 5 büyüklüğünde ve yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Düzce bu depremlerin ardından saat 21.45'te 3.9 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı.
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi