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Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:42

Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?

Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?

Geçtiğimiz gün meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5.0 şiddetindeki Düzce depremi sonrası gün içerisinde Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesi anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Birçok ilde hissedilen bu sarsıntı sonrasında artçılar da meydana gelmişti. Öte yandan vatandaşlar “Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?” sorularına gün içerisinde yanıt aramaya başladı. Son dakika deprem gelişmeleri 18 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden paylaşılıyor. İşte detaylar...

Son dakika deprem haberleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul ve çevre illerde hissedilen Düzce merkezli bir deprem meydana gelmişti. 5.0 büyüklüğündeki bu depremle beraber "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?" soruları gün içerisinde yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar 18 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile anlık deprem takibi yapıyor. İşte güncel liste ve detaylar...

Düzce saat 15.40'ta ve 15.57'de üst üste depremlerle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 15.40'ta Düzce'de 5 büyüklüğünde ve yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Düzce bu depremlerin ardından saat 21.45'te 3.9 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı.

Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika: Düzce’de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD Az önce Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?
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