Son dakika deprem haberleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul ve çevre illerde hissedilen Düzce merkezli bir deprem meydana gelmişti. 5.0 büyüklüğündeki bu depremle beraber "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde büyüklüğünde?" soruları gün içerisinde yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar 18 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile anlık deprem takibi yapıyor. İşte güncel liste ve detaylar...