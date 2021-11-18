Müslüme bulundu mu, son durum ne? Yörük kızı Kayıp Müslüme Yagal olayıyla ilgili flaş gelişme... "Küçük kız kaçırıldı mı?"

Yörük Kızı Müslüme arama çalışmaları 8. Gününde de devam ediyor. Minik kız 10 Kasım tarihinde ailesiyle ikamet ettikleri çadırın önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolmuş ve yakınları ekiplerden yardım istemişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da taşınan şüpheli olay sonrasında vatandaşlar "Yörük kızı Müslüme bulundu mu, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Küçük kızını bir yakını şu ifadeleri kullandı: "Bakmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Kaç gün geçti. Biri almış götürmüş olabilir.... " Peki, Yörük kızı Müslüme bulundu mu, son durum ne? İşte detaylar...