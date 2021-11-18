Müslüme bulundu mu, son durum ne? Yörük kızı Kayıp Müslüme Yagal olayıyla ilgili flaş gelişme... "Küçük kız kaçırıldı mı?"

Yörük Kızı Müslüme arama çalışmaları 8. Gününde de devam ediyor. Minik kız 10 Kasım tarihinde ailesiyle ikamet ettikleri çadırın önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolmuş ve yakınları ekiplerden yardım istemişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da taşınan şüpheli olay sonrasında vatandaşlar "Yörük kızı Müslüme bulundu mu, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Küçük kızını bir yakını şu ifadeleri kullandı: "Bakmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Kaç gün geçti. Biri almış götürmüş olabilir.... " Peki, Yörük kızı Müslüme bulundu mu, son durum ne? İşte detaylar...
Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.
Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.
Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık.
Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.
Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.
Olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Küçük kızın bir yakını şu ifadeleri kullandı: "Bakmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Kaç gün geçti. Biri almış götürmüş olabilir.... "