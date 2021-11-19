Abdullah Avcı'nın 3 puan şifresi belli! "10 saniyede hücum..."

UĞURCAN'IN YÜKSELİŞİNDE AVCI VE EKİBİNİN ETKİSİ

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başı yaşadığı performans düşüklüğünün ardından 2021-22 sezonuna iyi başlayan ve A Milli Takımı'nda birinci kalecisi konumunda yer alan Uğurcan Çakır'ın yükselen performansında teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin de etkisi oldu. 2020-21 sezonunda bordo-mavili takımda göreve başlayan Avcı ve ekibi ile birlikte form grafiği yükselişe geçen Uğurcan Çakır'ın, Avrupa'ya transferi gündeme gelmiş ancak bu transfer ekonomik anlamda kulübün beklentileri karşılanmadığı için gerçekleşmemişti. Bu sezon hem ligde hem de A Milli Takım'la gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan, Avrupa takımlarının da yeniden takibine girdi.





MİLLİ KALECİLER AVCI'NIN TAKIMINDAN

Bu arada Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Abdullah Avcı ve ekibinin milli takım kalesine etkisi ise dikkat çekti. Son yıllarda milli takım kalesini koruyan Volkan Babacan, Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ın ortak noktası Abdullah Avcı ve ekibi oldu.

Volkan Babacan, 2014-15 sezonunda Başakşehir'e geldikten sonra 2016-17 sezonuyla birlikte A Milli takımda düzenli olarak forma giymeye başladı. 2017-18 sezonunda Başakşehir'e transfer olan Mert Günok da bir dönem A milli Takım'ın kalesini korurken, son olarak Uğurcan Çakır da Abdullah Avcı sonrası A Milli Takım'ın birinci kalecisi konumunda yer aldı.