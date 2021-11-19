Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO || 19 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:11 Son Güncelleme: 19.11.2021 09:12

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO || 19 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO || 19 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemin zirvelerinde seyreden altın fiyatları için milyonlar gözünü Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere çevirdi. Son dakika canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip edilen grafikte altının gram fiyatı bugün 665 TL ile açılış yaptı. Öte yandan haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler “19 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…

Altın fiyatları özellikle son dönemdeki yükseliş hareketiyle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram fiyatı 665 TL olan yatırım aracı geçtiğimiz gün de rekor üstüne rekor kırmış ve çeyrek fiyatı 1054 TL'den işlem görmeye başlamıştı. Hal böyleyken "19 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilerle beraber altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Anlık - canlı rakamlar ile 18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 565,19

SATIŞ: 587,05

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.143,00

SATIŞ: 4.206,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.004,32

SATIŞ: 4.084,67

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Anlık - canlı rakamlar ile 18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.999,00

SATIŞ: 2.049,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 999,00

SATIŞ: 1.025,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 626,59

SATIŞ: 626,70

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Son dakika... PKK'nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan öldürüldü! Cesedi gömen teröristlere infaz
ARKADAŞINA GÖNDER
ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO || 19 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA