ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO || 19 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları özellikle son dönemdeki yükseliş hareketiyle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram fiyatı 665 TL olan yatırım aracı geçtiğimiz gün de rekor üstüne rekor kırmış ve çeyrek fiyatı 1054 TL'den işlem görmeye başlamıştı. Hal böyleyken "19 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilerle beraber altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…