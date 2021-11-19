Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri sorgula!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:17

AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri sorgula!

AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri sorgula!

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri gözünü AÖF sınav giriş belgesi açıklamasına çevirdi. Kurum tarafından yapılacak olan vize sınavlarına katılım sağlayacak olan binlerce öğrenci sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla beraber “AÖF sınav giriş belgesi yerleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Kurum daha önce sınavların 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceğini bildirmişti. Peki, Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı…

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları bugün hız kazandı. Sınavların gerçekleşeceği tarihlerin yaklaşmasıyla beraber binlerce Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencisi gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili henüz bir açıklama bulunmasa da belgelerin kısa süre içerisinde kurumun öğrenci sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, açıköğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF sınavları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamlandı. Bu yıl AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri sorgula!
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