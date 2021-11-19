AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2021 Açıköğretim AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri sorgula!

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları bugün hız kazandı. Sınavların gerçekleşeceği tarihlerin yaklaşmasıyla beraber binlerce Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencisi gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili henüz bir açıklama bulunmasa da belgelerin kısa süre içerisinde kurumun öğrenci sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, açıköğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AÖF sınavları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamlandı. Bu yıl AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.