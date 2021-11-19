Arka Sokaklar son bölüm izle! Kanal D’de Arka Sokaklar 604.bölüm tamamı hemen izle!

ARKA SOKAKLAR 604. SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Arka Sokaklar 604. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gözaltına alınan Samir, Gencer'in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekibimiz ve müfettiş İdil, İkbal'i aramaya başlarken, Kadim'de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal'in peşine düşer. Samir'in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

Yapılan araştırma ile maktül Sabit'in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir'in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap'ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap'tan yardım ister. Ancak Serap Hakan'ın polis olduğunu bilmemektedir.