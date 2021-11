Attila Szalai'den Galatasaray derbisi için iddialı açıklama! "Reaksiyon göstermek istiyoruz..."

"UMUYORUM Kİ SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUĞU HEP BERABER KUTLAYABİLİRİZ"

Sarı-lacivertli taraftarların desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu desteği her zaman hissettiklerini vurgulayan genç oyuncu, "Desteklerinden dolayı onlara gerçekten minnettarım. Onların desteklerini, tutkularını her daim hissediyoruz. Zor zamanlarımızda da onların desteklerini her daim hissediyoruz ki bana göre bu çok önemli. Bundan dolayı onlara minnettarlığımı tekrar sunmak isterim. Onları tabii ki mutlu etmek, sevindirmek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda şampiyonluğu hep beraber kutlayabiliriz çünkü en büyük isteğimiz, hayalimiz bu. Tabii ki her zaman savaşacağız, saha içerisinde her şeyimizi vereceğiz ve çok çalışarak onları mutlu edecek hedeflere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.