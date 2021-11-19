Attila Szalai'den Galatasaray derbisi için iddialı açıklama! "Reaksiyon göstermek istiyoruz..."

"BİLİYORUZ Kİ BU DERBİ, TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK MAÇ"

Takım olarak Galatasaray derbisi için heyecanlı olduklarını vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olmuş olabilir. Ben şunu zannetmiyorum ki, bu ayrılık, bu ayrım işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla heyecanlıyız derbi maçı için. Biliyoruz ki bu derbi, Türkiye'deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.