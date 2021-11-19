Augsburg sahasında lider Bayern Münih’i devirdi!

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında lider Bayern Münih, Augsburg'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 23'te Mads Pedersen ve 35'te Andre Hahn kaydetti. Bayern'in tek golünü ise 38'de Robert Lewandowski attı.
LEWANDOWSKI 18 MAÇ 24 GOL!
Bayern Münih'in 33 yaşındaki Polonyalı yıldızı Lewandowski, bu sezon çıktığı 18. maçta 24. golünü kaydetti.
Bu sonuçla 28 puanda kalan Bayern Münih liderliğini sürdürdü. 12 puana yükselen Augsburg ise alt sıralardan kurtulma adına nefes aldı.