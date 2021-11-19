Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Son yüzyılın en uzun tutulması ile ilgili olarak ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Kanada, Meksika, Güney Amerika, Polinezya'da çıplak gözle izlenecek olan tutulmada en çok Akrep, Boğa, Aslan, Kova burçları etkilenecek. Peki Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir?
Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Parçalı Ay tutulması 19 Kasım'da gece yarısından hemen sonra gerçekleşecek.
Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği 2021 yılının son Ay tutulması 19 Kasım'da gözlemlenecek. Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada bazı kadersel olaylar yaşanacak ve pek çok burç tutulmadan etkilenecek.
Ay tutulmaları Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın izdüşümünü anlatır.
Ay Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa'nın batısı ve Afrika'nın kuzeybatısında Atlas okyanusu, Güney ve orta Amerika'da tutulma devam ederken Ay batacak. Kuzey Amerika'nın ve Büyük Okyanus'un büyük çoğunluğunda tutulmanın tamamı izlenecek. Yeni Zelanda Avustralya ve Asya'nın doğusuna Ay tutulmuş doğacak.
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir.
Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.
Ay ve Güneş tutulmalarının burçlar üzerinde yoğun bir etkisi bulunuyor. Bu etkiden kaçınmak adına Boğa burcu tutulması olarak da adlandırılan bu Ay tutulmasında olabildiğince sakin kararlar vermek hayat kolaylaştırıcı olacak. Tutulmanın, kasımda başlayan etkileri şubat ayına kadar hissedilmeye devam edecek.
Koç: Maddi konular haftanın son mesai gününde gündeminde. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Duygusal konularda geçmişe nazaran daha cesur ve atak davranacaksın.
Boğa: Araştırmacı kimliğin dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ara verdiğin hobilerinle tekrar ilgilenmeye başlayacaksın.
İkizler: Kararlarından emin olmasan da sezgilerine güvenerek hareket edeceksin. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması duygusal konuları gündemine getirecek.
Yengeç: Yeni projelere karşı istekli ve heveslisin, harekete geçmek için zaman kaybetmeyeceksin. Sabit burçta, Parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Tutulmanın etkisiyle birlikte, kalabalık ortamlara katılmak isteyeceksin.
Aslan: Sabit burçta Dolunay meydana gelmesiyle, cesaret edemediğin konulara karşı ilgin artacak. Daha güçlü ve atak hareket ederken, net kararlar da alabilirsin. Bir şeyleri başarmak için denemen gerektiğini bugün daha iyi anlayacaksın.
Başak: Çevrendeki kişilerin özen göstermesini istediğin konular olabilir. Gökyüzünde Ay tutulması ile birlikte Dolunay meydana gelecek. Olaylara ve kişilere karşı tavırların değişebilirken, bakış açında perspektif kazanacak.
Terazi: Gözlerin sende olması, iş yaşantında da motivasyonunu artıracak. Sabit burçta Ay tutulması gerçekleşecek. Çevrendeki kişilerin dağınıklığı seni rahatsız edebilir.
Akrep: İkili ilişkiler gündemini oldukça meşgul ediyor. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Geçmiş konular bir anda karşına çıkması düşüncelerinin akışını değiştirebilir.
Yay: Günün erken saatlerinde kafanı karıştıran ve düşünmen gereken olaylarla karşılaşabilirsin. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Uzun süredir sıkıntı çektiğin konularda, yüzünü güldürecek haberler alabilirsin.
Oğlak: Atacağın adımdan emin olmak istiyorsun, işi şansa bırakmak istemeyeceksin. Toprak burcunda Ay tutulması, gerçekleşecek. Evinle ilgili tadilat konuları gündemine gelebilir.
Kova: Başardıklarını görmek, seni daha çok motive ediyor. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla aranda iletişim problemleri yaşanabilir.
Balık: Bazı bitişler, yeni başlangıçları beraberinde getirebilir. Bugün toprak burcunda dolunay meydana gelecek. Küçük adımlar büyük dönüm noktalarına evrilebilir.