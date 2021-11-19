Aziz 3.bölüm izle Show TV’de! Aziz son bölüm tamamı full izle

Aziz son bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Bu akşam ekrana gelen son bölümde Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Show TV Aziz son bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Aziz 3. bölüm izle ekranı
Aziz 3. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Show TV dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte…
Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir?
Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur. Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır…