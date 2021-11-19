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Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:54

Aziz 3.bölüm izle Show TV’de! Aziz son bölüm tamamı full izle

Aziz 3.bölüm izle Show TV’de! Aziz son bölüm tamamı full izle

Show TV ekranlarında canlı yayınlanan Aziz 3.bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Damla Sönmez’in rol aldığı dizide bu hafta Aziz’in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte. İşte Aziz son bölüm izle ekranı ve Show TV ile Aziz 3.son bölüm tam kesintisiz izle linki

Aziz son bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Bu akşam ekrana gelen son bölümde Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Show TV Aziz son bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Aziz 3. bölüm izle ekranı

AZİZ 3. SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Aziz 3. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Show TV dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

AZİZ'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte…

Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır. Peki Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir?

Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur. Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır…

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Aziz 3.bölüm izle Show TV’de! Aziz son bölüm tamamı full izle
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