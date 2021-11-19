Beşiktaş zorlu Alanyaspor deplasmanında

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.