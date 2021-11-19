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Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:18

Beşiktaş zorlu Alanyaspor deplasmanında

AA
Beşiktaş zorlu Alanyaspor deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın (20 Kasım) Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

LİGDE 8 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.

BATSHUAYİ SAKAT, WELİNTON SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında da görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton da yarınki maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Beşiktaş zorlu Alanyaspor deplasmanında
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