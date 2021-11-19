Beşiktaş’ın Alanya kadrosunda 4 eksik!

Süper Lig'in 13. haftasında yarın (20 Kasım) Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Milli ara öncesinde sahasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1 mağlup olmuştu. Lider bordo-mavili ekibin 10 puan gerisine düşen Kartal, mutlak 3 puan için Alanya karşısına çıkacak.
N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre ve hastalığı olan Batshuayi, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti:
"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"