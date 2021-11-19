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Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:26 Son Güncelleme: 19.11.2021 13:27

Beşiktaş'ın Alanya kadrosunda 4 eksik!

AA
Beşiktaş’ın Alanya kadrosunda 4 eksik!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak derbide Trabzonspor'a kaybeden ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre ve hastalığı olan Batshuayi, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yer almadı

Süper Lig'in 13. haftasında yarın (20 Kasım) Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Milli ara öncesinde sahasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1 mağlup olmuştu. Lider bordo-mavili ekibin 10 puan gerisine düşen Kartal, mutlak 3 puan için Alanya karşısına çıkacak.

N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre ve hastalığı olan Batshuayi, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"

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Beşiktaş'ın Alanya kadrosunda 4 eksik!
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