Beşiktaş’ta hesaplaşma vakti! Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi karşı karşıya

Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019'da yapılan başkanlık seçimiyle 7.5 yıllık görev süresi sona eren Fikret Orman, yarın yapılacak 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısına katılacak. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, iki yıl aradan sonra Vodofone Park'a gelecek olan selefine özellikle ekonomi konularında ağır eleştirilerde bulunmuştu.
Birbirlerine uzaktan uzağa karşılıklı göndermede bulunan Orman ve Çebi'nin toplantıda yüz yüze hesaplaşması bekleniyor.
Başkan Çebi'nin göreve gelmesinin ardından hazırlattığı son 10 yıla yönelik incelemeleri kapsayan KPMG raporlarının ise aralık ayındaki mali ve idari genel kurulda açıklanacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN NET BORCU BELLİ OLDU!
Siyah-beyazlı kulübün Denetim Kurulu raporu tamamlandı ve alacaklarıyla borçları netlik kazandı.
Buna göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2021 tarihi hesaplarına göre 777 milyon 854 bin TL mevcudu ve alacağı bulunuyor. Kartal'da borç yükü ise 4 milyar 434 milyon 479 bin TL'ye ulaşmış durumda.
Siyah-beyazlı kulübün net borcu yaklaşık 3 milyar 657 milyon TL olarak açıklandı.
KARTAL'DA FORVET BELİRSİZLİĞİ
Beşiktaş'ta kritik Alanyaspor maçı öncesi ileri uç için bütün planlar Michy Batshuayi üzerine kurulmuştu. Belçikalı forvetin, bademcik iltihabı nedeniyle 39.5 derece ateşle yatağa düşmesi, teknik heyetin hesaplarını bozdu.
Güven Yalçın, bu sezon az süre alsa da takıma 3 gollük katkı sağlarken, hazırlık maçlarında da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. 22 yaşındaki oyuncunun rakibi ise Kenan Karaman.
Gurbetçi oyuncunun şu ana kadar oynadığı maçlarda golle buluşamaması Güven'i bir adım öne çıkarıyor.
Beşiktaş'ta bir diğer alternatif de Cyle Larin. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Larin ve Ghezzal'a emanet ettiği kanatların işleyişinden memnun, bu yüzden de değişikliğe gitmek istemiyor.
Deneyimli çalıştırıcının, karşılaşma için bugün yapılacak son antrenmanda forvette kimi oynatacağına karar vermesi bekleniyor.