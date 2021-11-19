Beşiktaş’ta hesaplaşma vakti! Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi karşı karşıya

Buna göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2021 tarihi hesaplarına göre 777 milyon 854 bin TL mevcudu ve alacağı bulunuyor. Kartal'da borç yükü ise 4 milyar 434 milyon 479 bin TL'ye ulaşmış durumda.

Siyah-beyazlı kulübün net borcu yaklaşık 3 milyar 657 milyon TL olarak açıklandı.