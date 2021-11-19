Biz de düştük ama kalkmasını bildik

Trabzonspor’un sırrını ‘Oyun formasyonundan kopmamak’ olarak gösteren deneyimli teknik adam, “5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik. Formasyon bizi ayakta tuttu” diye konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Soruları da cevaplayan tecrebeli hoca, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor formasyona devam ediyor, atıyordevam ediyor. Bizi ayakta tutan şey formasyon.5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" dedi. Avcı, Gaziantep FK maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini de belirterek, "Taraftar bizim için güç. Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum edecek. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz ve sonunda horonuberaber oynayacağız" şeklinde konuştu.
SAHADA PES ETMEYEN BİR TAKIM OLDUK
Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonsporvar" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğinihatırlatarak, "Keyif alan ve keyif veren bir takımTrabzonspor. Ve hepsinden önemlisi son dakikayakadar pes etmeyen bir takımız" ifadesini kullandı.58 yaşındaki teknik adam, şampiyonluk hasretininbir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuylailgili olarak ise şöyle konuştu: "Geçmiştekiyükleri sırtımıza almanınanlamı yok. Buranın sorumluluğuve duygusu çok fazla. Ben dahaiyisini nasıl yapabiliriz dahapragmatik sonuç nasıl alabilirizona odaklanıyorum."
TRABZON'DA LİG KARİYERİ 44 MAÇ 27 GALIBIYET 14 BERABERLIK 3 YENILGI 2. 16 MAÇ BAŞI PUAN