Bursaspor’dan flaş İsmail Çokçalış kararı!

Bursaspor Kulübü, alacaklarından dolayı kulübü TFF'ye şikayet eden İsmail Çokçalış'a 2 milyon 199 bin TL'lik alacağını ödeyerek Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ne gönderdi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Daha önce alacaklarından dolayı kulübümüzü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden İsmail Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin TL'lik alacağı bugün itibariyle ödenmiştir. Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde devam edecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."