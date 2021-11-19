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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Çebi ve Orman yüz yüze geliyor

Çebi ve Orman yüz yüze geliyor
Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019'da yapılan başkanlık seçimiyle 7.5 yıllık görev süresi sona eren Fikret Orman, yarın yapılacak 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısına katılacak. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, iki yıl aradan sonra Vodofone Park'a gelecek olan selefine özellikle ekonomi konularında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Birbirlerine uzaktan uzağa karşılıklı göndermede bulunan Orman ve Çebi'nin toplantıda yüz yüze hesaplaşması bekleniyor. Başkan Çebi'nin göreve gelmesinin ardından hazırlattığı son 10 yıla yönelik incelemeleri kapsayan KPMG raporlarının ise aralık ayındaki mali ve idari genel kurulda açıklanacağı öğrenildi.

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Çebi ve Orman yüz yüze geliyor
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